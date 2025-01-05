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В Армії+ з'явиться електронний документ для всіх військових

5 січня 2025 21:18
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У застосунку Армія+ запровадять електронне військове посвідчення
Військовий з телефоном. Фото: АрміяInform
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У застосунку "Армія+" з'явиться військове посвідчення. Документ стане доступним уже в 2025 році.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю блогеру Сергію Стерненку у неділю, 5 січня.

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"Це буде єдиний електронний документ для всіх військових. І в "Армії+" буде військове посвідчення з фотографією, званням, посадою. Це буде реалізовано, коли ми запустимо єдиний реєстр військовослужбовців", — каже Черногоренко.

Вона зазначила, що законопроєкт, який дозволить запустити відповідний реєстр, вже пройшов два читання. Наразі він чекає на підпис Президента України Володимира Зеленського.

"Тільки він буде підписаний, ми зробимо цей реєстр. Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення", — додала заступниця міністра.

Нагадаємо, Кабмін затвердив впровадження нової функції в додатку "Армія+", яка дозволить військовим передавати звіти про виконання завдань.

Також у застосунку запрацювала програма лояльності для військовослужбовців ЗСУ. Вона включає спеціальні пропозиції та знижки на різні послуги.

Міноборони ЗСУ українці Україна військові Армія+

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