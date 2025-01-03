Додаток Армія+ для військових — бійці зможуть передавати звіти про виконання завдань

Застосунок "Армія+". Фото: Міноборони

У п'ятницю, 3 січня, Кабінет Міністрів України затвердив впровадження нової функції у додатку "Армія+". Військові зможуть передавати звіти про виконання завдань.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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За словами Гончаренка, особливістю майбутнього нововведення є автоматичне передавання даних щодо уражень ворога до Генерального штабу ЗСУ. Це значно спростить і пришвидшить процес обміну інформацією, підвищуючи ефективність командування та координації дій на фронті.

"Звітування щодо уражень противника буде автомитично передаватися з додатка Армія+ до Генштабу", — зазначив нардеп.

Повідомлення Гончаренка у Telegram

Раніше ми писали, що у застосунку для військових "Армія+" почала діяти програма лояльності. В застосунку будуть зібрані спеціальні пропозиції на послуги.

А в грудні у застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ. Його розглядатимуть протягом 24 годин.