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В Армии+ упростили подачу рапортов — что изменилось

8 января 2025 18:26
Виктория Козырь - редактор
В Армии+ упростили подачу рапорта — в Минобороны объяснили детали
Военный с телефоном. Фото иллюстративное: АрмияInform
Виктория Козырь - редактор

В приложении "Армия+" упростили подачу рапортов. Отныне не придется повторно вводить данные.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в среду, 8 января.

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Информация, такая как Армия ID командира или название должности, больше не будет автоматически удаляться. Для их сохранения нужно перейти в раздел "Настройки" и выбрать "Военные сведения".

В Минобороны отметили, что при этом данные будут надежно защищены благодаря обновленному криптографическому шифрованию.

"Мы воплотили то, о чем нас просили неоднократно. Теперь не надо каждый раз сохранять данные для заполнения рапортов, что сделает их представление еще быстрее, чем раньше", — рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. 

По ее словам, функция доступна в версии 2.1.3 или выше.

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Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в этом году в "Армии+" появится военное удостоверение. Это будет единый электронный документ для всех военных.

Ранее Кабинет Министров Украины принял решение о введении новой функции в приложении "Армия+". Военнослужащие будут иметь возможность подавать отчеты о выполнении своих задач.

Минобороны ВСУ Украина военные рапорт Армия+

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