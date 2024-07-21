Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує електромонтерам

Електромонтер. Фото ілюстративне: proforientator.info

У лавах бригади спецпризначення "Азов" бракує військовослужбовців, які вміють ремонтувати електрообладнання. Йдеться про електромонтерів. Фахівцям обіцяють щомісяця платити до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки електромонтера в полку "Азов"

Електромонтер повинен ремонтувати й обслуговувати електрообладнання та електричних мереж. Також серед його обов'язків участь у проведенні поточних ремонтів та технічного обслуговування електроустаткування.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть людей, які мають професійно-технічну освіту відповідного спрямування, групу допуску до 1 000 В та досвід роботи, пов'язаний з обслуговуванням електроустаткування.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які працівники потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у лавах "Азову" потрібні спеціалісти зі знаннями мінно-вибухової сфери або інженерно-технічною освітою. Йдеться про саперів. Щомісяця платитимуть до 125 тисяч гривень.

Також у полку бракує людей, які здатні допомогти бійцям, що мають ознаки бойових психічних травм. На посаді психолога в "Азові" можна щомісяця заробляти до 125 тисяч гривень.