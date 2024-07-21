Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В армии нужны знатоки электричества — новая вакансия в полку "Азов" arrow

В армии нужны знатоки электричества — новая вакансия в полку "Азов"

21 июля 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает электромонтерам
Электромонтер. Фото иллюстративное: proforientator.info
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В рядах бригады спецназначения "Азов" не хватает военнослужащих, умеющих ремонтировать электрооборудование. Речь идет об электромонтерах. Специалистам обещают ежемесячно платить до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
Полк "Азов" ищет электромонтеров
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности электромонтера в полку "Азов"

Электромонтер должен ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электрические сети. Также среди его обязанностей участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Требования к кандидату на должность

На работу примут людей, которые имеют профессионально-техническое образование соответствующего направления, группу допуска до 1000 В и опыт работы, связанный с обслуживанием электрооборудования.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.

Какие работники нужны в полку "Азов"

Напомним, в рядах "Азова" нужны специалисты со знаниями минно-взрывной сферы или инженерно-техническим образованием. Речь идет о саперах. Ежемесячно будут платить до 125 тысяч гривен.

Также в полку не хватает людей, которые способны помочь бойцам, имеющим признаки боевых психических травм. На должности психолога в "Азове" можно ежемесячно зарабатывать до 125 тысяч гривен.

работа армия полк "Азов" вакансии военнослужащие Электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ