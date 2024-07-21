Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает электромонтерам

Электромонтер. Фото иллюстративное: proforientator.info

В рядах бригады спецназначения "Азов" не хватает военнослужащих, умеющих ремонтировать электрооборудование. Речь идет об электромонтерах. Специалистам обещают ежемесячно платить до 125 тысяч гривен.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности электромонтера в полку "Азов"

Электромонтер должен ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электрические сети. Также среди его обязанностей участие в проведении текущих ремонтов и технического обслуживания электрооборудования.

Требования к кандидату на должность

На работу примут людей, которые имеют профессионально-техническое образование соответствующего направления, группу допуска до 1000 В и опыт работы, связанный с обслуживанием электрооборудования.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на этот пост действующих военнослужащих.

Какие работники нужны в полку "Азов"

Напомним, в рядах "Азова" нужны специалисты со знаниями минно-взрывной сферы или инженерно-техническим образованием. Речь идет о саперах. Ежемесячно будут платить до 125 тысяч гривен.

Также в полку не хватает людей, которые способны помочь бойцам, имеющим признаки боевых психических травм. На должности психолога в "Азове" можно ежемесячно зарабатывать до 125 тысяч гривен.