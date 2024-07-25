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В армії потрібні правознавці — кого запрошують до полку "Азов"

25 липня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує юрисконсультам
Юрисконсульт. Фото ілюстративне: linkedin.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" прагне покращити роботу свого юридичного відділення. Військові запрошують до своїх лав юрисконсульта для роботи з волонтерськими договорами.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 17 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки юрисконсульта в полку "Азов"

Юрисконсульт має розробляти та перевіряти проєкти договорів, перевіряти контрагентів на ризиковість через Youcontrol/Оpendatabot та Єдиний реєстр боржників, а також надавати консультації та вирішувати супутні питання.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймують людей, які мають вищу юридичну освіту та досвід договірної роботи, розуміють структуру та знають істотні умови договорів. Щоб обійняти посаду, потрібно бути впевненим користувачем Office, користуватися Youcontrol, Оpendatabot, орієнтуватися в законодавстві.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам гідне матеріальне забезпечення. Скільки саме платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку не менше 25 тисяч гривень. Працівників обіцяють забезпечити речовим майном і харчуванням, а також надавати їм відпустку згідно із законодавством. Можливі службові відрядження в пункти дислокації, а також в зону бойових дій.

Які працівники потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, до полку "Азов" запрошують кухарів. Претендувати на цю посаду можуть люди, які мають профільну освіту та санітарну книжку. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у лавах "Азову" бракує фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. За місяць роботи на посаді зварювальника в полку можна заробити до 125 тисяч гривень.

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