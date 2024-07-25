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В армии нужны правоведы — кого приглашают в полк "Азов"

25 июля 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает юрисконсультам
Юрисконсульт. Фото иллюстративный: linkedin.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназа "Азов" стремится улучшить работу своего юридического отделения. Военные приглашают в свои ряды юрисконсульта для работы с волонтерскими договорами.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 17 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности юрисконсульта в полку "Азов"

Юрисконсульт должен разрабатывать и проверять проекты договоров, проверять контрагентов на рисковость через Youcontrol/Opendatabot и Единый реестр должников, а также предоставлять консультации и решать сопутствующие вопросы.

Требования к кандидату на должность

На работу примут людей, которые имеют высшее образование и опыт договорной работы, понимают структуру и знают существенные условия договоров. Чтобы занять должность, нужно быть уверенным пользователем Office, пользоваться Youcontrol, Opendatabot, ориентироваться в законодательстве.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам достойное материальное обеспечение. Сколько именно будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку не менее 25 тысяч гривен. Работников обещают обеспечить вещевым имуществом и питанием, а также предоставлять им отпуск по законодательству. Возможны командировки в пункты дислокации, а также в зону боевых действий.

Какие работники нужны в полку "Азов"

Напомним, в полк "Азов" приглашают поваров. Претендовать на эту должность могут люди с профильным образованием и санитарной книгой. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в рядах "Азова" не хватает специалистов, умеющих сваривать металлические конструкции. За месяц работы на должности сварщика в полку можно заработать до 125 тысяч гривен.

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