Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує зварювальникам

Зварювальник. Фото ілюстративне: respektpersonal.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють зварювати металеві конструкції. За місяць роботи зварювальникам платитимуть до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 13 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки зварювальника в полку "Азов"

Зварювальник має зварювати металеві конструкції згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій, виконувати ремонтні роботи, включаючи заміну та посилення зварних з'єднань, контролювати якість роботи та відповідність стандартам безпеки, виготовляти локальні металоконструкції.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть відповідальних і уважних до деталей людей, які мають не менше року досвіду роботи зварювальниками, уміють працювати з різними видами зварки, знають і розуміють технічні креслення й інструкції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата буде не менше 25 тисяч гривень. Бойові обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які працівники потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азову" запрошують людей, які вміють ліквідувати займання. Пожежникам платитимуть до 125 тисяч гривень щомісяця.

Також на роботу запрошують саперів. На цю посаду можуть претендувати люди, що знають мінно-вибухову сферу й мають інженерно-технічну освіту. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.