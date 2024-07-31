Робота в "Азов" до 125 000 грн — потрібні люди, що знаються на аудиті

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: freepik.com

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу внутрішніх аудиторів. Потрібні фахівці з вищою освітою у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку та досвідом роботи за цим напрямом від 1 року. Гарантують від 25 000 до 125 000 гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 27 липня.

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Вакансія внутрішнього аудитора в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Внутрішній аудитор в "Азов"

Фахівець у бригаді матиме такі обов'язки:

проведення аудиторських перевірок у бригаді та відокремлених підрозділах;

збір та обробка інформації щодо перевірок фінансово-господарської діяльності бригади та відокремлених підрозділів;

проведення порівняльного аналізу між фактичними та плановими показниками, виявлення та інтерпретація причин відхилень, отримання пояснень та коментарів від посадових осіб;

підготовка та надання звітів за результатами проведених перевірок;

надання пропозицій з планами управлінських заходів з усунення негативних явищ та виявлених порушень з метою підвищення ефективної діяльності бригади та відокремлених підрозділів.

Підійде кандидат на посаду, який відповідає таким вимогам:

вища освіта у сфері аудиту, економіки, бухгалтерського обліку;

знання аудиторських процедур, технік аудиторського планування та методики реалізації перевірки;

розуміння бухгалтерського та податкового обліку, основ трудового законодавства, економіки й організації виробництва, праці й управління;

досвід роботи за цим напрямом від 1 року, зокрема, проведення документальних ревізій та перевірок з питань правильного ведення бухгалтерського обліку майна, зобов’язань та господарських операцій;

вміння оформлювати матеріали аудиту за результатами виконання аудиторського завдання.

Внутрішній аудитор проводить ревізію фінансів. Фото: shutterstock.com

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до скасування воєнного стану або служба за контрактом;

грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — від 25 до 125 тисяч гривень;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які фахівці потрібні бригаді "Азов"

Нагадаємо що азовцям потрібні бухгалтери розрахункової групи. Запрошують на роботу цивільних фахівців, які мають вищу освіту за фінансовим напрямом і впевнено користується ПК та оргтехнікою, а також працювали на аналогічний посаді. Щомісячна зарплата становитиме 27–29 тисяч гривень.

Також бійці шукають анестезіологів. Потрібні спеціалісти, які вміють надавати невідкладну медичну допомогу та мають досвід роботи за фахом. Платити їм обіцяють до 125 тисяч гривень.

Додамо, що "Азов" запрошує на роботу фельдшерів. Шукають спеціалістів із середньою освітою та не менш ніж трьома роками роботи за фахом. Гарантують зарплатню розміром до 125 тисяч гривень.