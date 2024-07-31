Работа в "Азов" до 125 000 грн — нужны люди, разбирающиеся в аудите

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: freepik.com

Легендарная бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу внутренних аудиторов. Требуются специалисты с высшим образованием в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и опытом работы по этому направлению от 1 года. Гарантируют от 25 000 до 125 000 гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 27 июля.

Читайте также:

Вакансия внутреннего аудитора в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Внутренний аудитор в "Азове"

Специалист в бригаде будет иметь следующие обязанности:

проведение аудиторских проверок в бригаде и обособленных подразделениях;

сбор и обработка информации о проверках финансово-хозяйственной деятельности бригады и обособленных подразделений;

проведение сравнительного анализа между фактическими и плановыми показателями, выявление и интерпретация причин отклонений, получение объяснений и комментариев от должностных лиц;

подготовка и предоставление отчетов по результатам проведенных проверок;

предоставление предложений по планам управленческих мероприятий по устранению негативных явлений и выявленных нарушений с целью повышения эффективной деятельности бригады и обособленных подразделений.

Подойдет кандидат на должность, соответствующий следующим требованиям:

высшее образование в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета;

знание аудиторских процедур, техник аудиторского планирования и методики реализации проверки;

понимание бухгалтерского и налогового учета, основ трудового законодательства, экономики и организации производства, труда и управления;

опыт работы по этому направлению от 1 года, в частности, проведение документальных ревизий и проверок по правильному ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций;

умение оформлять материалы аудита по результатам выполнения аудиторской задачи.

Внутренний аудитор производит ревизию финансов. Фото: shutterstock.com

Азовцы предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к отмене военного положения или служба по контракту;

денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — от 25 до 125 тысяч гривен;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие специалисты нужны бригаде "Азов"

Напомним, что азовцам нужны бухгалтеры расчетной группы. Приглашают на работу гражданских специалистов, имеющих высшее образование по финансовому направлению и уверенно пользующиеся ПК и оргтехникой, а также работавших на аналогичной должности. Ежемесячная зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Также бойцы ищут анестезиологов. Нужны специалисты, умеющие оказывать неотложную медицинскую помощь и имеющие опыт работы по специальности. Платить им обещают до 125 тысяч гривен.

Добавим, что "Азов" приглашает на работу фельдшеров. Ищут специалистов со средним образованием и не менее трех лет работы по специальности. Гарантируют зарплату в размере до 125 тысяч гривен.