Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фельдшерам

Військова фельдшерка. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють надавати медичну допомогу пораненим. У полку бракує фельдшерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 27 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки фельдшера в полку "Азов"

Фельдшер має надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених, асистувати лікарям на стабілізаційному пункті, періодично асистувати у проведенні навчань медикам підрозділів.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу приймуть людей, що мають середню освіту та не менше трьох років працювали за фахом. Майбутній фельдшер "Азову" повинен бути готовим до роботи за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги та прагнути робити внесок у розвиток медичної служби бригади. Перевагою буде проходження курсів із тактичної медицини.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 25–125 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день нараховуватимуть доплату — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців. Також у момент знаходження поза бойовою зоною фельдшери проходитимуть профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азову" запрошують інженерів із ремонту дронів. Обійняти цю посаду зможуть люди, які мають технічний склад розуму та знаються на ремонті різних дронів. Щомісячна зарплата становитиме не менше 25 тисяч гривень, а фахівці, які виконуватимуть роботу в зоні бойових дій, зможуть отримати до 125 тисяч гривень.

Також у полку є вакансія інженера технічної охорони. На роботу запрошують фахівців, які мають технічну освіту та досвід роботи з монтажем, наладкою, проєктуванням сучасних систем. За місяць можна заробити 25-125 тисяч гривень.