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В армии нужны знатоки техсредств охраны — кого приглашают в ряды "Азова"

26 июля 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает инженерам технических средств охраны
Военнослужащие полка "Азов". Фото: molbuk.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" формирует радиотехническое подразделение. Военные приглашают в свои ряды инженеров технической охраны. Занять этот пост могут люди с техническим образованием и опытом работы по специальности.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 17 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности инженера технической охраны в полку "Азов"

Инженер технической охраны должен обеспечивать подразделение техническими средствами усиления охраны, совершенствовать и находить нестандартные решения по вопросам технической охраны, сопровождать техническое обеспечение и ремонт средств технической охраны подразделения.

Требования к кандидатам на должность

Чтобы занять должность инженера технической охраны в полку "Азов", нужно иметь техническое образование (желательно высшее) и опыт работы с монтажом, наладкой, проектированием современных систем: сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будет начисляться доплата — 3 300 гривен. Военные в рядах "Азова" имеют право на бесплатное обеспечение питанием и вещевым имуществом, а также отпуск (30+10 дней) с разрешением на выезд за границу.

Какие работники нужны в полку "Азов"

Напомним, в ряды "Азова" приглашают людей, умеющих ремонтировать электрооборудование. За месяц работы на должности электромонтера можно получить до 125 тысяч гривен.

Также в полку есть вакансия сварщика. Основной обязанностью такого специалиста является сварка металлических конструкций. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

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