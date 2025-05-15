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В Армія+ новий функціонал — чим він корисний для військових

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Дата публікації: 15 травня 2025 06:22
Бійці ЗСУ можуть пройти новий курс навчання в застосунку Армія+, який присвячений логістиці та закупівлям
Вигляд застосунку Армія+. Ілюстративне фото: Міноборони України

В застосунку "Армія+" запущено новий освітній курс, присвячений оборо́нним закупівлям та їх функціонуванню. Цей курс сприятиме підвищенню кваліфікації військовослужбовців, які працюють у сфері закупівель, постачання та логістики.

Про новинки застосунку повідомляється на сайті Міноборони України.

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Заступниця Міністра оборони України з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко зазначила, що цей курс є найбільшим освітнім проєктом на платформі "Армія+". Він доповнює наявні курси з історії України, системи DOT-Сhain та фінансової грамотності.

Користувачі зможуть опанувати такі навички:

  • планування оборонних закупівель;
  • організація процесу закупівель в підрозділах;
  • аналіз ринку постачальників;
  • проведення тендерних процедур.

Курс містить 52 відеоуроки, після кожного модуля передбачено тестування для перевірки засвоєння матеріалу. В кінці курсу проводиться фінальний іспит, успішне складання якого дасть можливість отримати електронний сертифікат.

Наразі в "Армія+" доступно одинадцять освітніх курсів. 83 000 військовослужбовців уже проходять навчання, з яких 33 000 завершили щонайменше один курс. Найпопулярнішими є курси "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у застосунку "Армія+" додали п'ять нових рапортів.

Крім того, ми повідомляли, як повернутися на службу після СЗЧ через "Армію+".

Міноборони ЗСУ армія війна в Україні військовослужбовці Армія+
Микола Кондратюк - Редактор
Автор:
Микола Кондратюк
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