Бійці ЗСУ можуть пройти новий курс навчання в застосунку Армія+, який присвячений логістиці та закупівлям

Вигляд застосунку Армія+. Ілюстративне фото: Міноборони України

В застосунку "Армія+" запущено новий освітній курс, присвячений оборо́нним закупівлям та їх функціонуванню. Цей курс сприятиме підвищенню кваліфікації військовослужбовців, які працюють у сфері закупівель, постачання та логістики.

Про новинки застосунку повідомляється на сайті Міноборони України.

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Заступниця Міністра оборони України з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко зазначила, що цей курс є найбільшим освітнім проєктом на платформі "Армія+". Він доповнює наявні курси з історії України, системи DOT-Сhain та фінансової грамотності.

Користувачі зможуть опанувати такі навички:

планування оборонних закупівель;

організація процесу закупівель в підрозділах;

аналіз ринку постачальників;

проведення тендерних процедур.

Курс містить 52 відеоуроки, після кожного модуля передбачено тестування для перевірки засвоєння матеріалу. В кінці курсу проводиться фінальний іспит, успішне складання якого дасть можливість отримати електронний сертифікат.

Наразі в "Армія+" доступно одинадцять освітніх курсів. 83 000 військовослужбовців уже проходять навчання, з яких 33 000 завершили щонайменше один курс. Найпопулярнішими є курси "Безпілотні системи. Основи БпЛА" та "Інформаційна стійкість. Кібербезпека".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у застосунку "Армія+" додали п'ять нових рапортів.

Крім того, ми повідомляли, як повернутися на службу після СЗЧ через "Армію+".