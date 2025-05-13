Оформлення статусу УБД — в застосунку Армія+ стартувало опитування

В "Армії+" стартувало опитування про оформлення статусу ОБД
Починаючи з 12 травня, у застосунку "Армія+" запустилося нове опитування. На цей раз воно стосується статусу учасника бойових дій (УБД).
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.
Опитування про оформлення УБД
Завдяки опитуванню, Міноборони хоче дізнатися, як і скільки часу військові отримували цей статус, а також пільги, які надають УБД і які з них використовують найчастіше.
Як уточнили у відомстві, опитування має 13 питань, і дати на них відповідь можливо до 25 травня. Зокрема, відповіді дадуть зрозуміти, які проблеми є у нинішньому процесі та прямо вплине на його покращення.
"Статус учасника бойових дій — один з найважливіших документів для військових. Завдяки УБД вони отримують пільги і послуги. Захисники і захисниці мають отримувати швидко і оперативно те, що їм належить по праву, тому ми хочемо дізнатися більше думок, як усе відбувається зараз, і що треба змінити", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Загалом від початку роботи застосунку "Армія+" було проведено вже 13 опитувань. За статистикою, у середньому на питання відповідають близько 20 тисяч користувачів.
У Міноборони додали, що серед останніх змін, які сталися за підсумками опитувань, відбулося наступне:
- змінилась стратегія забезпечення сухпайками у війську;
- Нацакадемія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у застосунку "Армія+" додали п'ять нових рапортів.
Крім того, ми повідомляли, як повернутися на службу після СЗЧ через "Армію+".
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