Оформлення статусу УБД — в застосунку Армія+ стартувало опитування

Військовий користується застосунком "Армія+". Ілюстративне фото: armyinform.com.ua

Починаючи з 12 травня, у застосунку "Армія+" запустилося нове опитування. На цей раз воно стосується статусу учасника бойових дій (УБД).

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

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Опитування про оформлення УБД

Завдяки опитуванню, Міноборони хоче дізнатися, як і скільки часу військові отримували цей статус, а також пільги, які надають УБД і які з них використовують найчастіше.

Як уточнили у відомстві, опитування має 13 питань, і дати на них відповідь можливо до 25 травня. Зокрема, відповіді дадуть зрозуміти, які проблеми є у нинішньому процесі та прямо вплине на його покращення.

"Статус учасника бойових дій — один з найважливіших документів для військових. Завдяки УБД вони отримують пільги і послуги. Захисники і захисниці мають отримувати швидко і оперативно те, що їм належить по праву, тому ми хочемо дізнатися більше думок, як усе відбувається зараз, і що треба змінити", — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом від початку роботи застосунку "Армія+" було проведено вже 13 опитувань. За статистикою, у середньому на питання відповідають близько 20 тисяч користувачів.

У Міноборони додали, що серед останніх змін, які сталися за підсумками опитувань, відбулося наступне:

змінилась стратегія забезпечення сухпайками у війську;

Нацакадемія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного отримала нового очільника.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у застосунку "Армія+" додали п'ять нових рапортів.

Крім того, ми повідомляли, як повернутися на службу після СЗЧ через "Армію+".