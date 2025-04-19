У Сухопутних військах ЗСУ пояснили, як військовим повернутися з СЗЧ через "Армію+"

Військовослужбовці у навчальному центрі. Фото: Facebook 150 НЦ командування Сил ТрО ЗСУ

В Україні з'явився механізм, який дозволяє військовим після першого СЗЧ повернутися до обраного підрозділу і без покарання. Зокрема, це можна зробили через застосунок "Армія+".

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

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Як повернутися до лав ЗСУ після СЗЧ

Варто зауважити, що якщо самовільне залишення військової частини було до трьох днів, тоді:

кримінальне провадження не порушується;

військовий може повернутися до частинки, яку залишив;

при поверненні відновлюється виплата грошового забезпечення та здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

У разі, якщо СЗЧ тривало понад 3 дні, але вчинено вперше, і військовослужбовець бажає повернутися на службу, то він може особисто звернутися до підрозділу, у якому хоче проходити службу. Все це робиться через застосунок "Армія+".

Надалі військовий має отримати письмову згоду та рапорт на повернення після СЗЧ. Після цього рапорт автоматично буде направлений до ВСП і відбувається наступне:

порушується кримінальне провадження;

до суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальною відповідальності;

після рішення суду військовослужбовець надає його командиру та повертається на службу.

Якщо ж СЗЧ вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу, будуть такі наслідки:

порушується кримінальне провадження;

військовослужбовця розшукують в затримують;

військовому обирається запобіжний захід;

стосовно нього до суду направляється обвинувальний акт;

судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років).

Нагадаємо, що у Кіровоградській області судили військового, який здійснив СЗЧ. За скоєне його позбавили волі на 5 років.

Також ми писали, що якщо проти воїна, який здійснив СЗЧ, не ухвалено запобіжного заходу, то до моменту суду він може перебувати вдома.