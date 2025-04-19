У Сухопутних військах ЗСУ пояснили, як військовим повернутися з СЗЧ через "Армію+"

Як повернутися на службу після СЗЧ через застосунок "Армія+"
В Україні з'явився механізм, який дозволяє військовим після першого СЗЧ повернутися до обраного підрозділу і без покарання. Зокрема, це можна зробили через застосунок "Армія+".
Про це повідомляється у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Як повернутися до лав ЗСУ після СЗЧ
Варто зауважити, що якщо самовільне залишення військової частини було до трьох днів, тоді:
- кримінальне провадження не порушується;
- військовий може повернутися до частинки, яку залишив;
- при поверненні відновлюється виплата грошового забезпечення та здійснення продовольчого, речового та інших видів забезпечення.
У разі, якщо СЗЧ тривало понад 3 дні, але вчинено вперше, і військовослужбовець бажає повернутися на службу, то він може особисто звернутися до підрозділу, у якому хоче проходити службу. Все це робиться через застосунок "Армія+".
Надалі військовий має отримати письмову згоду та рапорт на повернення після СЗЧ. Після цього рапорт автоматично буде направлений до ВСП і відбувається наступне:
- порушується кримінальне провадження;
- до суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальною відповідальності;
- після рішення суду військовослужбовець надає його командиру та повертається на службу.
Якщо ж СЗЧ вчинене повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу, будуть такі наслідки:
- порушується кримінальне провадження;
- військовослужбовця розшукують в затримують;
- військовому обирається запобіжний захід;
- стосовно нього до суду направляється обвинувальний акт;
- судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років).
Нагадаємо, що у Кіровоградській області судили військового, який здійснив СЗЧ. За скоєне його позбавили волі на 5 років.
Також ми писали, що якщо проти воїна, який здійснив СЗЧ, не ухвалено запобіжного заходу, то до моменту суду він може перебувати вдома.
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