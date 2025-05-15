Бойцы ВСУ могут пройти новый курс обучения в приложении Армия+, который посвящен логистике и закупкам

Вид приложения Армия+. Иллюстративное фото: Минобороны Украины

В приложении "Армия+" запущен новый образовательный курс, посвященный оборонным закупкам и их функционированию. Этот курс будет способствовать повышению квалификации военнослужащих, работающих в сфере закупок, снабжения и логистики.

О новинках приложения сообщается на сайте Минобороны Украины.

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Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифровой трансформации Екатерина Черногоренко отметила, что этот курс является крупнейшим образовательным проектом на платформе "Армия+". Он дополняет имеющиеся курсы по истории Украины, системы DOT-Сһаіп и финансовой грамотности.

Пользователи смогут овладеть такими навыками:

планирование оборонных закупок;

организация процесса закупок в подразделениях;

анализ рынка поставщиков;

проведение тендерных процедур.

Курс содержит 52 видеоурока, после каждого модуля предусмотрено тестирование для проверки усвоения материала. В конце курса проводится финальный экзамен, успешная сдача которого даст возможность получить электронный сертификат.

Сейчас в "Армия+" доступно одиннадцать образовательных курсов. 83 000 военнослужащих уже проходят обучение, из которых 33 000 завершили как минимум один курс. Самыми популярными являются курсы "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".

Напомним, недавно мы писали, что в приложении "Армия+" добавили пять новых рапортов.

Кроме того, мы сообщали, как вернуться на службу после СЗЧ через "Армию+".