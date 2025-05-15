Бойцы ВСУ могут пройти новый курс обучения в приложении Армия+, который посвящен логистике и закупкам

В Армия+ новый функционал — чем он полезен для военных
В приложении "Армия+" запущен новый образовательный курс, посвященный оборонным закупкам и их функционированию. Этот курс будет способствовать повышению квалификации военнослужащих, работающих в сфере закупок, снабжения и логистики.
О новинках приложения сообщается на сайте Минобороны Украины.
Чем полезен новый курс для военных
Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифровой трансформации Екатерина Черногоренко отметила, что этот курс является крупнейшим образовательным проектом на платформе "Армия+". Он дополняет имеющиеся курсы по истории Украины, системы DOT-Сһаіп и финансовой грамотности.
Пользователи смогут овладеть такими навыками:
- планирование оборонных закупок;
- организация процесса закупок в подразделениях;
- анализ рынка поставщиков;
- проведение тендерных процедур.
Курс содержит 52 видеоурока, после каждого модуля предусмотрено тестирование для проверки усвоения материала. В конце курса проводится финальный экзамен, успешная сдача которого даст возможность получить электронный сертификат.
Сейчас в "Армия+" доступно одиннадцать образовательных курсов. 83 000 военнослужащих уже проходят обучение, из которых 33 000 завершили как минимум один курс. Самыми популярными являются курсы "Беспилотные системы. Основы БпЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".
Напомним, недавно мы писали, что в приложении "Армия+" добавили пять новых рапортов.
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