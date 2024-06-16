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Уточнення та оновлення військово-облікових даних — адвокат пояснив різницю

16 червня 2024 20:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чим відрізняються оновлення та уточнення даних військовозобов'язаних
Оновлення даних у ЦНАПі. Ілюстративне фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з ним, військовозобов'язані, призовники та резервісти повинні оновити свої військово-облікові дані протягом 60 днів.

Чим відрізняється оновлення та уточнення даних, пояснив адвокат Ярослав Жукровський в ефірі Українського радіо.

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Оновлення та уточнення даних військовозобов'язаних

За словами правозахисника, зараз громадяни плутають два терміни — уточнення та оновлення даних. Він пояснив, що існують правила організації військового обліку, які були затверджені 30 січня 2022 року.

"Вони стосуються процедур внесення відомостей про військовозобов’язаного — взяття на облік, зняття на облік, зняття з обліку та виключення з обліку", — сказав Жукровський.

Водночас існують нові перехідні положення, які стосуються обов’язку військовозобов’язаного уточнити персональні дані

Наприклад, через застосунок "Резерв+", ЦНАП чи ТЦК чоловіки можуть уточнити деякі персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, номер телефону та номер електронної пошти. Але якщо вони не зроблять це до 18 липня, то порушать законодавство, за що буде передбачена адміністративна відповідальність.

А от щодо оновлення даних — закон про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів містить близько 30 опцій: сімейний стан, освіта, місце проживання, наявність дітей та інше.

Адвокат навів приклад, що у разі розлучення, народження дитини чи зміни місця працевлаштування чоловік має протягом семи днів прийти до ТЦК та оновити ці дані.

Крім того, усі військовозобов’язані під час дії воєнного стану раз на рік повинні проходити медичну комісію на визначення ступеня придатності.

Раніше в одному з обласних ТЦК назвали законні підстави для неявки до військкомату після отримання повістки.

Також ми писали, що військовозобов'язані українці за кордоном, які не перебувають на військовому обліку, мають стати на нього до 17 червня.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
чоловіки
повістки
військовий облік

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