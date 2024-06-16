Чем отличаются обновление и уточнение данных военнообязанных

Обновление данных в ЦНАПе. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанные призывники и резервисты должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Чем отличается обновление и уточнение данных, объяснил адвокат Ярослав Жукровский в эфире Украинского радио.

Читайте также:

Обновление и уточнение данных военнообязанных

По словам правозащитника, сейчас граждане путают два термина — уточнение и обновление данных. Он объяснил, что существуют правила организации военного учета, которые были утверждены 30 января 2022 года.

"Они касаются процедур внесения сведений о военнообязанном — взятии на учет, снятии на учет, снятии с учета и исключения из учета", — сказал Жукровский.

В то же время существуют новые переходные положения, которые касаются обязанности военнообязанного уточнить персональные данные.

Например, через приложение "Резерв+", ЦНАП или ТЦК мужчины могут уточнить некоторые персональные данные: фамилию, имя и отчество, место жительства, телефонный номер и номер электронной почты. Но если они не сделают это до 18 июля, то нарушат законодательство, за что будет предусмотрена административная ответственность.

А вот об обновлении данных — закон о едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержит около 30 опций: семейное положение, образование, место жительства, наличие детей и другое.

Адвокат привел пример, что в случае развода, рождения или изменения места трудоустройства мужчина должен в течение семи дней прийти в ТЦК и обновить эти данные.

Кроме того, все военнообязанные во время военного положения раз в год должны проходить медицинскую комиссию на определение степени годности.

Ранее в одном из областных ТЦК назвали законные основания для неявки в военкомат после получения повестки.

Также мы писали, что военнообязанные украинцы за границей, не состоящие на военном учете, должны стать на него до 17 июня.