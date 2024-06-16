Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Уточнение и обновление военно-учетных данных — адвокат объяснил разницу arrow

Уточнение и обновление военно-учетных данных — адвокат объяснил разницу

16 июня 2024 20:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Чем отличаются обновление и уточнение данных военнообязанных
Обновление данных в ЦНАПе. Иллюстративное фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Согласно ему, военнообязанные призывники и резервисты должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Чем отличается обновление и уточнение данных, объяснил адвокат Ярослав Жукровский в эфире Украинского радио.

Читайте также:

Обновление и уточнение данных военнообязанных

По словам правозащитника, сейчас граждане путают два термина — уточнение и обновление данных. Он объяснил, что существуют правила организации военного учета, которые были утверждены 30 января 2022 года.

"Они касаются процедур внесения сведений о военнообязанном — взятии на учет, снятии на учет, снятии с учета и исключения из учета", — сказал Жукровский.

В то же время существуют новые переходные положения, которые касаются обязанности военнообязанного уточнить персональные данные.

Например, через приложение "Резерв+", ЦНАП или ТЦК мужчины могут уточнить некоторые персональные данные: фамилию, имя и отчество, место жительства, телефонный номер и номер электронной почты. Но если они не сделают это до 18 июля, то нарушат законодательство, за что будет предусмотрена административная ответственность.

А вот об обновлении данных — закон о едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержит около 30 опций: семейное положение, образование, место жительства, наличие детей и другое.

Адвокат привел пример, что в случае развода, рождения или изменения места трудоустройства мужчина должен в течение семи дней прийти в ТЦК и обновить эти данные.

Кроме того, все военнообязанные во время военного положения раз в год должны проходить медицинскую комиссию на определение степени годности.

Ранее в одном из областных ТЦК назвали законные основания для неявки в военкомат после получения повестки.

Также мы писали, что военнообязанные украинцы за границей, не состоящие на военном учете, должны стать на него до 17 июня.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
мужчины
повестки
военный учет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку