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Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК

14 січня 2025 23:03
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Рустем Умєров повідомив, коли з'являться електронні направлення на ВЛК
Рустем Умєров. Фото: АрміяІнформ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що електронні направлення на військово-лікарську комісію будуть доступні в Резерв+ вже в січні цього року. Це буде одним з етапів системної реформи військово-лікарської експертизи у Збройних силах України.

Про це Умєров повідомив на своїй сторінці на Facebook у вівторок, 14 січня.

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Електронні направлення на ВЛК

Умєров зазначив, що Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи у ЗСУ. Він нагадав, що першим кроком на цьому шляху стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних.

"Наша мета — створити сучасну, прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного", — пояснив глава Міноборони.

Умєров також додав, що його відомство продовжує працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури. Це спрощення торкнеться не лише військовозобов’язаних, але і діючих військовослужбовців.

"Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам", — повідомив Умєров.

Очільник Міноборони додав, що запроваджені зміни допоможуть відновити довіру суспільства до системи ВЛК, а також зроблять її справедливою та ефективною.

Умєров про електронні направлення
Пост Рустема Умєрова. Фото: скриншот

Раніше Умєров анонсував перевірку роботи командування у Сухопутних військах ЗСУ. Він пояснив, що це необхідно для того, щоб новий командувач Сухопутних військ, генерал-лейтенант Михайло Драпатий, отримав об'єктивну картину стану справ у військах.  

Нагадаємо, кілька днів тому у застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ. Його розглядатимуть протягом 24 годин.

ЗСУ ВЛК військовозобов'язані резерв Рустем Умєров

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