Повернення із СЗЧ — через Армія+ тепер можна подати рапорт і поновитися на службі

Застосунок "Армія+". Фото: Міноборони

З 18 грудня у мобільному застосунку для військових "Армія+" стала доступною функція подання рапорту на повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини (СЗЧ). Рапорт розглядатимуть протягом 24 годин.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Який алгоритм дій

Черногоренко зазначила, що для тих, хто повертається із СЗЧ вперше, санкції застосовуватись не будуть. Натомість військовим гарантовано реінтеграцію, відновлення на службі та всі належні соціальні виплати.

Заступниця міністра підкреслила, що рапорт розглядатимуть протягом 24 годин. Після цього військовий отримає повідомлення з вказівкою прибути до однієї з 17 військових частин батальйонів резерву, де його швидко відновлять на службі.

"Протягом 24 годин військовий отримає повідомлення, що він має прибути до нової військової частини батальйону резерву, їх 17. Це саме ті місця, де швидко відновлять військового на службі. І, власне, це тимчасовий пункт, з якого він далі може перевестися до тієї військової частини, яку вважає релевантною для себе", — підсумувала Черногоренко.

Також ми писали, що військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, може звернутися до військової служби правопорядку для того, аби повернутися до лав ЗСУ. Ця ж структура вирішує і питання можливого повернення до іншої частини, а не до тієї, з якої солдат здійснив СЗЧ.

А начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало розповів, що якщо військовослужбовець, який скоїв СЗЧ, не повернувся до військової частини, йому загрожує кримінальна відповідальність.