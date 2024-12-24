Армія+ — у застосунку з'явилася нова програма

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Facebook

У застосунку "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових. Вона на основі співпраці із бізнесом та надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті.

Про це повідомили в Міністерстві оборони у вівторок, 24 грудня.

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Нова програма в застосунку "Армія+"

У Міноборони розповіли, що нова програма у застосунку дасть військовим низку можливостей, зокрема:

500 тисяч користувачів "Армії+" вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги;

Укрзалізниця — спеціальний резерв квитків для військових;

Укрнафта — знижки на пальне та 30% на меню АЗК.

Скористатися цією програмою можуть військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту України.

"До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів", — йдеться у повідомленні.

Відомство закликає бізнес стати частиною "Плюсів". Долучитися до програми можна за посиланням.

Нагадаємо, кілька днів тому у застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ. Його розглядатимуть протягом 24 годин.

Також ми писали, що в "Армія+" військовим будуть платити за знищення техніки ворога. Міноборони хоче надавати винагороду упродовж 72 годин.