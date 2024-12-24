Армія+ — у застосунку з'явилася нова програма

У Міноборони анонсували нову програму у застосунку "Армія+"
У застосунку "Армія+" запустили нову програму "Плюси" для військових. Вона на основі співпраці із бізнесом та надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті.
Про це повідомили в Міністерстві оборони у вівторок, 24 грудня.
Нова програма в застосунку "Армія+"
У Міноборони розповіли, що нова програма у застосунку дасть військовим низку можливостей, зокрема:
- 500 тисяч користувачів "Армії+" вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги;
- Укрзалізниця — спеціальний резерв квитків для військових;
- Укрнафта — знижки на пальне та 30% на меню АЗК.
Скористатися цією програмою можуть військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту України.
"До програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть все більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів", — йдеться у повідомленні.
Відомство закликає бізнес стати частиною "Плюсів". Долучитися до програми можна за посиланням.
Нагадаємо, кілька днів тому у застосунку "Армія+" з'явився рапорт на повернення із СЗЧ. Його розглядатимуть протягом 24 годин.
Також ми писали, що в "Армія+" військовим будуть платити за знищення техніки ворога. Міноборони хоче надавати винагороду упродовж 72 годин.
Читайте Новини.LIVE!