Рустем Умеров сообщил, когда появятся электронные направления на ВЛК

Умеров сообщил, когда появятся электронные направления на ВВК
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что электронные направления на военно-врачебную комиссию будут доступны в Резерв+ уже в январе этого года. Это будет одним из этапов системной реформы военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах Украины.
Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 14 января.
Электронные направления на ВВК
Умеров отметил, что Министерство обороны внедряет системную реформу военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Он напомнил, что первым шагом на этом пути стало заложение нормативной базы для выдачи электронных направлений на прохождение ВВК для военнообязанных.
"Наша цель — создать современную, прозрачную систему ВВК, которая минимизирует коррупционные риски и бюрократические преграды. Благодаря цифровизации этот процесс станет более удобным для каждого", — пояснил глава Минобороны.
Умеров также добавил, что его ведомство продолжает работу над новыми нормативными актами для дальнейшего упрощения процедуры. Это упрощение коснется не только военнообязанных, но и действующих военнослужащих.
"Теперь ВЛК также будут учитывать решения экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица, которые с 1 января заменили МСЭК. Обновленные положения отвечают современным стандартам и потребностям", — сообщил Умеров.
Глава Минобороны добавил, что введенные изменения помогут восстановить доверие общества к системе ВВК, а также сделают ее справедливой и эффективной.
Ранее Умеров анонсировал проверку работы командования в Сухопутных войсках ВСУ. Он объяснил, что это необходимо для того, чтобы новый командующий Сухопутными войсками, генерал-лейтенант Михаил Драпатый, получил объективную картину состояния дел в войсках.
Напомним, несколько дней назад в приложении "Армия+" появился рапорт на возвращение из СОЧ. Его будут рассматривать в течение 24 часов.
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