Удари по логістиці РФ здатні змінити ситуацію на півдні України

Військовослужбовці. Фото: zsu.gov.ua

Ураження мостів у районі Чонгара може суттєво вплинути на логістичні можливості російської армії на окупованому півдні України. Через пошкодження ключових маршрутів окупантам доводиться шукати альтернативні шляхи для перекидання техніки, боєприпасів та особового складу.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на військових аналітиків DeepState.

Чонгарський напрямок опинився під вогневим контролем

За останні дні Сили оборони України завдали точних ударів по автомобільному мосту в районі Чонгара на новозбудованій трасі Р-280, яка з'єднує Ростов-на-Дону із Сімферополем. Саме ця магістраль є частиною так званого сухопутного коридору, який Росія створила після початку повномасштабного вторгнення. Пошкодження мосту обмежило рух транспорту на важливій ділянці та створило додаткові труднощі для постачання окупаційних військ.

Пошкодження Чонгарського мосту. Фото: соцмережі

За оцінками фахівців, російська армія використовує кілька основних напрямків для забезпечення угруповання в Криму та на півдні України. Серед них — Чонгарський напрямок, Арабатська стрілка, Перекопський перешийок та Керченський міст. Водночас більшість із цих маршрутів уже перебувають під вогневим контролем українських військових або мають обмежену пропускну здатність через попередні ураження.

Особливе значення має Перекопський перешийок. Використання цього маршруту змушує російські війська збільшувати логістичне плече приблизно на 100 кілометрів, що призводить до додаткових витрат пального, зношення техніки та збільшення часу на доставку вантажів.

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Водночас українські військові продовжують впливати й на інші шляхи постачання російських сил. Зокрема, під вогневим контролем перебувають окремі ділянки траси Таганрог — Маріуполь — Волноваха, яка використовується для забезпечення окупаційних військ на півдні.

Експерти зазначають, що системний вплив на транспортну інфраструктуру противника може суттєво обмежити його можливості щодо перекидання резервів та матеріально-технічного забезпечення.

Фахівці наголошують, що окремі пошкоджені об'єкти росіяни здатні відновлювати. Проте важливішим є те, що Сили оборони демонструють можливість контролювати ключові логістичні маршрути на окупованому півдні та завдавати ударів по критично важливих вузлах постачання.

На думку аналітиків, подальше посилення такого тиску може створити для російського угруповання серйозні труднощі із забезпеченням та вплинути на перебіг бойових дій на південному напрямку.

Новини.LIVE повідомляли, що Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об'єктах Росії в тилових районах і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, було уражено великий склад боєприпасів у Бєлгородській області, а також низку командних пунктів і місць базування операторів безпілотників. Крім того, повідомляється про значні втрати пального в порту окупованого Маріуполя, де внаслідок ударів згоріли резервуари з паливом.

Новини.LIVE інформували, що російські війська нині несуть суттєво більші втрати в особовому складі та техніці, ніж раніше. На окремих ділянках фронту окупанти вже втрачають позиції, які протягом минулого року захоплювали ціною значних ресурсів і зусиль. Водночас українська армія поступово трансформує підходи до ведення війни, активно інтегруючи роботизовані системи та безпілотні технології на полі бою.