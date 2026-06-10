Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Удары по логистике РФ способны изменить ситуацию на юге Украины

Удары по логистике РФ способны изменить ситуацию на юге Украины

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 17:47
Удары по логистике РФ способны изменить ситуацию на юге Украины
Военнослужащие. Фото: zsu.gov.ua

Поражение мостов в районе Чонгара может существенно повлиять на логистические возможности российской армии на оккупированном юге Украины. Из-за повреждения ключевых маршрутов оккупантам приходится искать альтернативные пути для переброски техники, боеприпасов и личного состава.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на военных аналитиков DeepState.

Чонгарское направление оказалось под огневым контролем

За последние дни Силы обороны Украины нанесли точные удары по автомобильному мосту в районе Чонгара на недавно построенной трассе Р-280, которая соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем. Именно эта магистраль является частью так называемого сухопутного коридора, который Россия создала после начала полномасштабного вторжения. Повреждение моста ограничило движение транспорта на важном участке и создало дополнительные трудности для снабжения оккупационных войск.

Удари по логістиці РФ здатні змінити ситуацію на півдні України - фото 1
Повреждение Чонгарского моста. Фото: соцсети

По оценкам специалистов, российская армия использует несколько основных направлений для обеспечения группировки в Крыму и на юге Украины. Среди них — Чонгарское направление, Арабатская стрелка, Перекопский перешеек и Керченский мост. В то же время большинство из этих маршрутов уже находятся под огневым контролем украинских военных или имеют ограниченную пропускную способность из-за предыдущих поражений.

Особое значение имеет Перекопский перешеек. Использование этого маршрута вынуждает российские войска увеличивать логистическое плечо примерно на 100 километров, что приводит к дополнительным расходам топлива, износу техники и увеличению времени на доставку грузов.

Читайте также:

В то же время украинские военные продолжают оказывать влияние и на другие пути снабжения российских сил. В частности, под огневым контролем находятся отдельные участки трассы Таганрог — Мариуполь — Волноваха, которая используется для обеспечения оккупационных войск на юге.

Эксперты отмечают, что системное воздействие на транспортную инфраструктуру противника может существенно ограничить его возможности по переброске резервов и материально-техническому обеспечению.

Специалисты подчеркивают, что отдельные поврежденные объекты россияне способны восстанавливать. Однако важнее то, что Силы обороны демонстрируют возможность контролировать ключевые логистические маршруты на оккупированном юге и наносить удары по критически важным узлам снабжения.

По мнению аналитиков, дальнейшее усиление такого давления может создать для российской группировки серьезные трудности с обеспечением и повлиять на ход боевых действий на южном направлении.

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным объектам России в тыловых районах и на временно оккупированных территориях. В частности, был поражен крупный склад боеприпасов в Белгородской области, а также ряд командных пунктов и мест базирования операторов беспилотников. Кроме того, сообщается о значительных потерях топлива в порту оккупированного Мариуполя, где в результате ударов сгорели резервуары с топливом.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска в настоящее время несут существенно большие потери в личном составе и технике, чем ранее. На отдельных участках фронта оккупанты уже теряют позиции, которые в течение прошлого года захватывали ценой значительных ресурсов и усилий. В то же время украинская армия постепенно трансформирует подходы к ведению войны, активно интегрируя роботизированные системы и беспилотные технологии на поле боя.

ВСУ война в Украине Чонгарский мост
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации