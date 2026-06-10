Удары по логистике РФ способны изменить ситуацию на юге Украины

Военнослужащие. Фото: zsu.gov.ua

Поражение мостов в районе Чонгара может существенно повлиять на логистические возможности российской армии на оккупированном юге Украины. Из-за повреждения ключевых маршрутов оккупантам приходится искать альтернативные пути для переброски техники, боеприпасов и личного состава.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на военных аналитиков DeepState.

Чонгарское направление оказалось под огневым контролем

За последние дни Силы обороны Украины нанесли точные удары по автомобильному мосту в районе Чонгара на недавно построенной трассе Р-280, которая соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем. Именно эта магистраль является частью так называемого сухопутного коридора, который Россия создала после начала полномасштабного вторжения. Повреждение моста ограничило движение транспорта на важном участке и создало дополнительные трудности для снабжения оккупационных войск.

Повреждение Чонгарского моста. Фото: соцсети

По оценкам специалистов, российская армия использует несколько основных направлений для обеспечения группировки в Крыму и на юге Украины. Среди них — Чонгарское направление, Арабатская стрелка, Перекопский перешеек и Керченский мост. В то же время большинство из этих маршрутов уже находятся под огневым контролем украинских военных или имеют ограниченную пропускную способность из-за предыдущих поражений.

Особое значение имеет Перекопский перешеек. Использование этого маршрута вынуждает российские войска увеличивать логистическое плечо примерно на 100 километров, что приводит к дополнительным расходам топлива, износу техники и увеличению времени на доставку грузов.

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В то же время украинские военные продолжают оказывать влияние и на другие пути снабжения российских сил. В частности, под огневым контролем находятся отдельные участки трассы Таганрог — Мариуполь — Волноваха, которая используется для обеспечения оккупационных войск на юге.

Эксперты отмечают, что системное воздействие на транспортную инфраструктуру противника может существенно ограничить его возможности по переброске резервов и материально-техническому обеспечению.

Специалисты подчеркивают, что отдельные поврежденные объекты россияне способны восстанавливать. Однако важнее то, что Силы обороны демонстрируют возможность контролировать ключевые логистические маршруты на оккупированном юге и наносить удары по критически важным узлам снабжения.

По мнению аналитиков, дальнейшее усиление такого давления может создать для российской группировки серьезные трудности с обеспечением и повлиять на ход боевых действий на южном направлении.

Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны Украины нанесли серию ударов по важным военным объектам России в тыловых районах и на временно оккупированных территориях. В частности, был поражен крупный склад боеприпасов в Белгородской области, а также ряд командных пунктов и мест базирования операторов беспилотников. Кроме того, сообщается о значительных потерях топлива в порту оккупированного Мариуполя, где в результате ударов сгорели резервуары с топливом.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска в настоящее время несут существенно большие потери в личном составе и технике, чем ранее. На отдельных участках фронта оккупанты уже теряют позиции, которые в течение прошлого года захватывали ценой значительных ресурсов и усилий. В то же время украинская армия постепенно трансформирует подходы к ведению войны, активно интегрируя роботизированные системы и беспилотные технологии на поле боя.