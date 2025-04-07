Міноборони України запроваджує нові посади у ЗСУ — що відомо

Українські військовослужбовці проходять навчання. Фото: Віталій Павленко/АрміяInform

У Збройних силах України з'являться нові посади. Зокрема, мова йде про офіцерів, сержантів і солдатів, які будуть займатися соціальної підтримкою військових, поранених та їх сімей.

Про це на офіційному YouTube-каналі Міноборони України розповів заступник глави МОУ, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

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Сергій Мельник поінформував, що у військових частинах, батальйонах та шпиталях будуть нові посади, а саме — офіцери, сержанти та солдати соціального супроводу. Завдання цих фахівців полягатиме в тому, щоб допомагати у різних питаннях військовим, їх рідним та командирам.

"Ми зараз запускаємо нову програму навчання цієї категорії військовослужбовців, щоб вони могли коректно і чітко доносити інформацію до членів родин наших військовослужбовців, щоб вони могли працювати з нашими пораненими, а також працювати з військовими, у яких виникає дуже багато питань", — пояснив генерал.

Крім того, він зазначив, що відповідна навчальна програма включатиме в себе також військове право і роботу з пораненими та військовополоненими.

"Також мною було поставлено завдання Генеральному штабу, для того, щоб розробили критерії, щоби могли комплектувати ці посади цивільними особами, які можуть мати бажання призватися через рекрутинговий центр на військову службу і займати ці посади", — резюмував заступник міністра оборони України.

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