Минобороны Украины вводит новые должности в ВСУ — что известно

Украинские военнослужащие проходят учения. Фото: Виталий Павленко/АрмияInform

В Вооруженных силах Украины появятся новые должности. В частности, речь идет об офицерах, сержантах и солдатах, которые будут заниматься социальной поддержкой военных, раненых и их семей.

Об этом на официальном YouTube-канале Минобороны Украины рассказал заместитель главы МОУ, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

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Сергей Мельник проинформировал, что в воинских частях, батальонах и госпиталях будут новые должности, а именно — офицеры, сержанты и солдаты социального сопровождения. Задача этих специалистов будет заключаться в том, чтобы помогать в различных вопросах военным, их родным и командирам.

"Мы сейчас запускаем новую программу обучения этой категории военнослужащих, чтобы они могли корректно и четко доносить информацию до членов семей наших военнослужащих, чтобы они могли работать с нашими ранеными, а также работать с военными, у которых возникает очень много вопросов", — пояснил генерал.

Кроме того, он отметил, что соответствующая учебная программа будет включать в себя также военное право и работу с ранеными и военнопленными.

"Также мной была поставлена задача Генеральному штабу, для того, чтобы разработали критерии, чтобы могли комплектовать эти должности гражданскими лицами, которые могут иметь желание призываться через рекрутинговый центр на военную службу и занимать эти должности", — резюмировал заместитель министра обороны Украины.

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