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"Азову" потрібні аналітики розвідки — яка зарплата та умови

6 квітня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Відома українська бригада "Азов" запрошує на роботу аналітиків розвідки. Потенційні кандидати на посаду мають впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і низці інших важливих аспектах. Платити будуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 4 квітня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії "Азов" запрошує на роботу фахівців з будівництва. Зокрема, на фронті повинні люди, які вміють будувати інженерні споруди.

Також ми повідомили, що бійці пропонують роботу людям із досконалим знанням англійської мови. Мова йде про перекладачів.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
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