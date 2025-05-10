Робота у ЗСУ — які умови праці пропонують AI-спеціалістам

Українські військовослужбовці працюють за ноутбуками. Фото ілюстративне: s.dou.ua

ЗСУ запрошує до своїх лав людей, які вміють розробляти нейронні мережі, працюють із великими даними та створюють інтелектуальні системи. Йдеться про AI-спеціалістів.

Про відповідну вакансію в п'ятницю, 9 травня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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На роботу запрошують людей, які мають практичний досвід у галузях штучного інтелекту, машинного навчання, обробки даних або робототехніки, хочуть долучитися до інноваційних проєктів у ЗСУ та готові вирішувати нестандартні завдання в умовах війни.

Обов'язки AI-спеціаліста

AI-спеціаліст має розробляти та впроваджувати рішення зі штучного інтелекту, інтегрувати AI-рішення у військову інфраструктуру. Також серед обов'язків такого фахівця програмування інтелектуальних систем, автоматизація систем управління й аналізу, R&D і тестування AI-прототипів.

Що зазначити в резюме та куди його надсилати

У резюме потрібно повідомити про:

рівень освіти;

військове звання та підрозділ, якщо проходиш військову службу;

володіння мовами;

технічні навички та проєкти, пов'язані з AI;

досвід роботи у сфері штучного інтелекту або суміжних галузях.

Надіслати резюме потрібно на електронну пошту: innovation@post.mil.gov.ua. Після розгляду резюме з кандидатом зв'яжеться представник ЗСУ, аби обговорити подальші кроки та можливості проходження служби у відповідних підрозділах.

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