Работа в ВСУ — какие условия труда предлагают AI-специалистам

В ВСУ нужны знатоки ИИ — какие условия работы
ВСУ приглашает в свои ряды людей, которые умеют разрабатывать нейронные сети, работают с большими данными и создают интеллектуальные системы. Речь идет об AI-специалистах.
О соответствующей вакансии в пятницу, 9 мая, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей, которые имеют практический опыт в области искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки данных или робототехники, хотят приобщиться к инновационным проектам в ВСУ и готовы решать нестандартные задачи в условиях войны.
Обязанности AI-специалиста
AI-специалист должен разрабатывать и внедрять решения по искусственному интеллекту, интегрировать AI-решения в военную инфраструктуру. Также среди обязанностей такого специалиста программирование интеллектуальных систем, автоматизация систем управления и анализа, R&D и тестирование AI-прототипов.
Что указать в резюме и куда его отправлять
В резюме нужно сообщить об:
- уровне образования;
- воинском звании и подразделении, если проходишь военную службу;
- владении языками;
- технических навыках и проектах, связанных с AI;
- опыте работы в сфере искусственного интеллекта или смежных отраслях.
Отправить резюме нужно на электронную почту: innovation@post.mil.gov.ua. После рассмотрения резюме с кандидатом свяжется представитель ВСУ, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности прохождения службы в соответствующих подразделениях.
Напомним, в бригаде "Азов" нужны люди, которые умеют создавать и публиковать статьи. Речь идет о SMM-менеджерах.
Также "Азов" приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Претендовать на такую должность могут люди, которые уверенно пользуются компьютером и имеют навыки программирования.
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