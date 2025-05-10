Работа в ВСУ — какие условия труда предлагают AI-специалистам

Украинские военнослужащие работают за ноутбуками. Фото иллюстративное: s.dou.ua

ВСУ приглашает в свои ряды людей, которые умеют разрабатывать нейронные сети, работают с большими данными и создают интеллектуальные системы. Речь идет об AI-специалистах.

О соответствующей вакансии в пятницу, 9 мая, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют практический опыт в области искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки данных или робототехники, хотят приобщиться к инновационным проектам в ВСУ и готовы решать нестандартные задачи в условиях войны.

Обязанности AI-специалиста

AI-специалист должен разрабатывать и внедрять решения по искусственному интеллекту, интегрировать AI-решения в военную инфраструктуру. Также среди обязанностей такого специалиста программирование интеллектуальных систем, автоматизация систем управления и анализа, R&D и тестирование AI-прототипов.

Что указать в резюме и куда его отправлять

В резюме нужно сообщить об:

уровне образования;

воинском звании и подразделении, если проходишь военную службу;

владении языками;

технических навыках и проектах, связанных с AI;

опыте работы в сфере искусственного интеллекта или смежных отраслях.

Отправить резюме нужно на электронную почту: innovation@post.mil.gov.ua. После рассмотрения резюме с кандидатом свяжется представитель ВСУ, чтобы обсудить дальнейшие шаги и возможности прохождения службы в соответствующих подразделениях.

Напомним, в бригаде "Азов" нужны люди, которые умеют создавать и публиковать статьи. Речь идет о SMM-менеджерах.

Также "Азов" приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Претендовать на такую должность могут люди, которые уверенно пользуются компьютером и имеют навыки программирования.