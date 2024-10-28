Умєров повідомив про нові рапорти в додатку Армія+

Умєров повідомив, які оновлення додали в Армію+
Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, які оновлення додали в застосунок "Армія+". Йдеться про п'ять нових рапортів.
Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram у понеділок, 28 жовтня.
Нові рапорти в "Армії+"
"Ми продовжуємо оцифровувати процеси, розвиваючи "Армія+", щоб кожен військовослужбовець отримував послуги від держави просто, зручно та без зайвих клопотів", — наголосив міністр оборони.
За його словами, в оновленні 2.0 "Армії+" доступні п'ять нових електронних рапортів:
- довідка форми п'ять про проходження військової служби — це один із найбільш потрібних рапортів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат чи прав військовослужбовців та їхніх рідних;
- рапорт на виїзд за межі гарнізону, що спростить військовим можливість залишати гарнізон для вирішення особистих питань або відпочинку;
- на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я в разі необхідності лікування;
- на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби ЗСУ;
- рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжувати службу в ЗСУ.
Нагадаємо, у додатку "Армія+" стартував новий сервіс онлайн-навчання. Це перша державна платформа, яка об'єднує перевірені навчальні матеріали з військової справи.
Також протягом двох місяців після запуску "Армія+" у додатку зареєструвалося 340 тисяч військовослужбовців.
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