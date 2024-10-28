Умєров повідомив про нові рапорти в додатку Армія+

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, які оновлення додали в застосунок "Армія+". Йдеться про п'ять нових рапортів.

Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

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Нові рапорти в "Армії+"

"Ми продовжуємо оцифровувати процеси, розвиваючи "Армія+", щоб кожен військовослужбовець отримував послуги від держави просто, зручно та без зайвих клопотів", — наголосив міністр оборони.

За його словами, в оновленні 2.0 "Армії+" доступні п'ять нових електронних рапортів:

довідка форми п'ять про проходження військової служби — це один із найбільш потрібних рапортів, необхідний для отримання гарантованих державою виплат чи прав військовослужбовців та їхніх рідних;

рапорт на виїзд за межі гарнізону, що спростить військовим можливість залишати гарнізон для вирішення особистих питань або відпочинку;

на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я в разі необхідності лікування;

на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби ЗСУ;

рапорт на відпустку після звільнення з полону, якщо військовослужбовець вирішить продовжувати службу в ЗСУ.

Нагадаємо, у додатку "Армія+" стартував новий сервіс онлайн-навчання. Це перша державна платформа, яка об'єднує перевірені навчальні матеріали з військової справи.

Також протягом двох місяців після запуску "Армія+" у додатку зареєструвалося 340 тисяч військовослужбовців.