Применение Армия+ обновили — какие важные документы там доступны

Военный держит в руках смартфон. Фото: АрмияInform

Приложение для военных Армия+ получило важное обновление. Туда добавили пять новых электронных рапортов, относящихся к разным этапам прохождения службы военнообязанными. В частности, среди них и учтены и случаи получения травмы или возвращения из плена военнообязанного.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 30 октября.

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Обновление приложения Армия+

Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что у Армия+ будут ежемесячно появляться новые рапорты. В частности, в последней обновленной версии доступны справки формы 5 о прохождении службы. Она позволяет получить родственникам военного получить дополнительные преимущества.

"Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. К примеру, он позволяет ребенку военному получить первоочередное право на место в детском саду", — пояснила чиновница.

Армия+ — главные обновления 30 октября

В версии 2.0 Армия+ теперь доступны следующие рапорты:

Рапорт о получении справки формы 5 о прохождении военной службы. Благодаря ей военнослужащие или их родственники будут иметь право получать гарантированные от государства выплаты.

Рапорт на выезд за пределы гарнизона. Он позволит военным в выходные или праздничные дни покидать гарнизон для отдыха или для решения личных дел.

Рапорт на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья. В случае, если солдат ощутил резкое ухудшение самочувствия или травмировался, то получит право получить временное освобождение от службы на лечение.

Рапорт на выплату единовременного пособия после заключенного первого контракта. Такое право гарантировано тем, кто впервые вступил на военную службу по контракту.

Рапорт на получение отпуска после освобождения из плена. Бойцы, желающие продолжить службу в армии после плена, имеют право на получение дополнительного отпуска.

Также в рапортах был расширен функционал. Военнослужащий может отозвать рапорт, а командиры могут просматривать предыдущего согласителя рапорта. То есть командир роты может увидеть, что на предварительном этапе рапорт солдата уже согласовал командир взвода и дальше принять решение о согласовании.

Где безопасно загрузить приложение Армия+

Новую версию приложения Армия+ можно использовать только в Play Market и App Store. Ссылки также доступны на официальной странице приложения.

Напомним, Министерство обороны Украины обнародовало разъяснение относительно того, как близкие родственники пленных военнослужащих имеют право на получение выплат, которые предусмотрены военному и какие документы для этого нужны.

Также юрист военного права объяснил, сколько длится процесс увольнения со службы и как долго по закону может рассматриваться рапорт.