Применение Армия+ обновили — какие важные документы там доступны

В приложении Армия+ добавили востребованные документы — детали
Приложение для военных Армия+ получило важное обновление. Туда добавили пять новых электронных рапортов, относящихся к разным этапам прохождения службы военнообязанными. В частности, среди них и учтены и случаи получения травмы или возвращения из плена военнообязанного.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в среду, 30 октября.
Обновление приложения Армия+
Заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что у Армия+ будут ежемесячно появляться новые рапорты. В частности, в последней обновленной версии доступны справки формы 5 о прохождении службы. Она позволяет получить родственникам военного получить дополнительные преимущества.
"Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. К примеру, он позволяет ребенку военному получить первоочередное право на место в детском саду", — пояснила чиновница.
Армия+ — главные обновления 30 октября
В версии 2.0 Армия+ теперь доступны следующие рапорты:
- Рапорт о получении справки формы 5 о прохождении военной службы. Благодаря ей военнослужащие или их родственники будут иметь право получать гарантированные от государства выплаты.
- Рапорт на выезд за пределы гарнизона. Он позволит военным в выходные или праздничные дни покидать гарнизон для отдыха или для решения личных дел.
- Рапорт на освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья. В случае, если солдат ощутил резкое ухудшение самочувствия или травмировался, то получит право получить временное освобождение от службы на лечение.
- Рапорт на выплату единовременного пособия после заключенного первого контракта. Такое право гарантировано тем, кто впервые вступил на военную службу по контракту.
- Рапорт на получение отпуска после освобождения из плена. Бойцы, желающие продолжить службу в армии после плена, имеют право на получение дополнительного отпуска.
Также в рапортах был расширен функционал. Военнослужащий может отозвать рапорт, а командиры могут просматривать предыдущего согласителя рапорта. То есть командир роты может увидеть, что на предварительном этапе рапорт солдата уже согласовал командир взвода и дальше принять решение о согласовании.
Где безопасно загрузить приложение Армия+
Новую версию приложения Армия+ можно использовать только в Play Market и App Store. Ссылки также доступны на официальной странице приложения.
Напомним, Министерство обороны Украины обнародовало разъяснение относительно того, как близкие родственники пленных военнослужащих имеют право на получение выплат, которые предусмотрены военному и какие документы для этого нужны.
Также юрист военного права объяснил, сколько длится процесс увольнения со службы и как долго по закону может рассматриваться рапорт.
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