Демобілізація-2024 — скільки триває процес звільнення зі служби

Військові на вокзалі. Ілюстративне фото: vechirniy.kyiv.ua

Під час військової служби та загальної мобілізації в Україні є низка підстав, які дозволяють військовим демобілізуватися. Для звільнення потрібно зібрати низку документів, які підтверджують підстави для демобілізації.

Про це розповів юрист військового права Данило Гончаренко у коментарі РБК-Україна.

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Скільки триває процес звільнення зі служби

Гончаренко розповів, якщо військовослужбовець має підстави для звільнення, то для цього йому потрібно написати рапорт та додати усі відповідні документи, подати його керівництву та чекати на рішення щодо нього.

За словами юриста, цей рапорт повинні розглянути не довше 14 днів з дня подання.

"По факту, процес звільнення займає близько 1 місяця, якщо військова частина не зловживає своїми повноваженнями та не затягує розгляд рапорту на звільнення", — сказав він.

Крім того, Гончаренко пояснив, що рішення щодо звільнення офіцерського складу ухвалюють на рівні оперативного командування. У такому випадку ця процедура може зайняти більше часу.

Однак, коли рішення вже ухвалене, то при звільненні військовий має право отримати усі виплати, які передбачені для нього законодавством.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада на законодавчому рівні заборонила мобілізацію військовозобов'язаних до 25 років. Водночас юристка пояснила, чи можуть демобілізуватися чоловіки до 25 років.

Також ми писали, що одну категорію військових хочуть звільнити зі служби. Йдеться про військовослужбовців ЗСУ, які втратили неповнорідних братів або сестер під час війни.