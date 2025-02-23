Технічний збій в Резерв+ — які дані недоступні

Чоловік тримає в руках телефон із відкритим застосунком "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Застосунок "Резерв+" почав працювати з перебоями. Користувачам рекомендують завантажити версію електронного військового квитка на смартфон.

Про це повідомляє Міністерство оборони України в неділю, 23 лютого.

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Як зазначили в Міноборони, наразі спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи Трембіта. Вона забезпечує взаємодію між державними реєстрами.

"Це може впливати на оновлення документів в Резерв+", — зазначають у повідомленні.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот

Міноборони наголосило, що всі раніше видані документи залишаються дійсними. Наразі спеціалісти працюють над тим, щоб відновити стабільну роботу застосунку.

"Взаємодія буде відновлена найближчим часом", — зазначають у Міністерстві оборони України.

Нагадаємо, раніше у застосунку "Резерв+" з'явилася можливість подати заявку на укладання однорічного контракту. Йдеться про молодь, віком 18-24 роки, яка хоче долучитись до армії.

Електронний та паперовий військово-облікові документи мають однакову законну силу. Електронний ВОД можна сформувати в "Резерв+".