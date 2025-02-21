Черногоренко заявила, що у Резерв+ згенеровано 16 тисяч електронних направлень на ВЛК

"Резерв+" у смартфоні. Фото: РБК-Україна

У застосунку "Резерв+" вже згенеровано близько 16 тисяч електронних направлень на ВЛК. Водночас є деякі проблеми, з якими вже працюють.

Про це в ефірі телемарафону та на своїй сторінці у Facebook заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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За словами Черногоренко, існує два виклики, які виникли. Перший — це некоректні сповіщення. Зокрема, нібито у людини вже є направлення, або ж з'являться повідомлення "Технічні труднощі".

"Цю проблему вже вдалося виправити. Якщо ви з нею стикнулися, надішліть запит у застосунку повторно", — написала заступниця міністра.

Другим викликом є медзаклади, які відмовляються приймати електронні направлення. Проте і тут є просування.

"Щоб забезпечити функціонування сервісу, ми провели вебінар із роз’ясненням нового порядку для 700 представників ВЛК з усієї країни, а також для представників ТЦК", — поінформувала Черногоренко.

Також під час ефіру вона зазначила, що всі військовозобов'язані особи, які станом на зараз мають статус обмежено придатних, повинні згідно закону повторно пройти ВЛК. Після цього статус людини може змінитися. Зокрема, її визнають або повністю придатною до служби, або придатною для служби в ТЦК та СП, тилових частинах, чи навпаки, непридатною.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що громадяни мають проходити ВЛК у своїх територіальних центрів комплектування. Якщо ж пройти у чужому ТЦК, тоді центр комплектування, у якому насправді перебуває людина — проігнорує результати цієї комісії та відправить громадянина на медогляд за місцем військового обліку.

Крім того, ми писали, що право ухвалювати рішення щодо непридатності до військової служби військовослужбовців ЗСУ мають ВЛК найнижчого рівня. Однак є випадок, коли списати з лав армії військового може лише центральна ВЛК.