Оновлення Резерв+ — як подати заявку на контракт 18-24

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У застосунку Резерв+ з’явилася можливість подати заявку на "Контракт 18-24". Вийшла оновлена версія мобільного застосунку Резерв+, у якій тепер доступна можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в межах проєкту Міністерства оборони України "Контракт 18-24".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Оновлення Резерв+ для оформлення "Контракту 18-24"

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Оновлення вже доступне для користувачів iOS та Android. У застосунку можна знайти актуальні вакансії, ознайомитися з умовами служби та переліком бригад, до яких можна приєднатися.

Що таке "Контракт 18-24"

"Контракт 18-24" — це добровільний проєкт для громадян віком від 18 до 24 років, які бажають долучитися до лав Збройних сил України на термін 1 рік. Контракт передбачає розширений фінансовий та соціальний пакет.

У Міноборони пояснювали, що добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення сумою до 120 000 грн, можливість оформлення "нульової" іпотеки, навчатися у ЗВО за державний кошт, отримувати безкоштовне медичне забезпечення, зокрема зубне протезування, мати право на виїзд за кордон після року служби й не лише.

Нагадаємо, юрист пояснив, як діяти, якщо в Резерв+ з'явилась червона стрічка на екрані.