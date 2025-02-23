Технический сбой в Резерв+ — какие данные недоступны

Мужчина держит в руках телефон с открытым приложением "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Приложение "Резерв+" начало работать с перебоями. Пользователям рекомендуют скачать версию электронного военного билета на смартфон.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в воскресенье, 23 февраля.

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Как отметили в Минобороны, сейчас наблюдается нестабильный доступ приложения к системе Трембита. Она обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами.

"Это может влиять на обновление документов в Резерв+", — отмечают в сообщении.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот

Минобороны отметило, что все ранее выданные документы остаются действительными. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить стабильную работу приложения.

"Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", — отмечают в Министерстве обороны Украины.

Напомним, ранее в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение годового контракта. Речь идет о молодежи в возрасте 18-24 лет, которая хочет присоединиться к армии.

Электронный и бумажный военно-учетные документы имеют одинаковую законную силу. Электронный ВУД можно сформировать в "Резерве+".