Технический сбой в Резерв+ — какие данные недоступны

В приложении "Резерв+" произошел технический сбой — что известно
Приложение "Резерв+" начало работать с перебоями. Пользователям рекомендуют скачать версию электронного военного билета на смартфон.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в воскресенье, 23 февраля.
Технический сбой в "Резерв+"
Как отметили в Минобороны, сейчас наблюдается нестабильный доступ приложения к системе Трембита. Она обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами.
"Это может влиять на обновление документов в Резерв+", — отмечают в сообщении.
Минобороны отметило, что все ранее выданные документы остаются действительными. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить стабильную работу приложения.
"Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время", — отмечают в Министерстве обороны Украины.
Напомним, ранее в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на заключение годового контракта. Речь идет о молодежи в возрасте 18-24 лет, которая хочет присоединиться к армии.
Электронный и бумажный военно-учетные документы имеют одинаковую законную силу. Электронный ВУД можно сформировать в "Резерве+".
Читайте Новини.LIVE!