У застосунку "Дія" можна отримати економічне бронювання

Смартфон із відкритим застосунком "Дія". Фото ілюстративне: diia.gov.ua

У мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання. Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників.

Про це в середу, 17 липня, повідомили в Міністерстві економіки України.

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Як отримати бронювання на порталі "Дія"

Алгоритм для отримання бронювання:

Міністерства та ОВА вносять до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників. Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом. Система автоматично перевіряє, чи працевлаштована людина офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг". "Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду. У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. Відтоді він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку "Резерв+".

Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можна подати в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.

"Електронне бронювання через портал "Дія" доступне для підприємств та установ, які є критично важливими. Послуга працює в кілька кліків, а результат слід чекати не довше години часу. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання і не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів. Цифровізація процесу виключає людський фактор, адже всі дані перевіряються автоматично, а керівник в режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого — ні і яка причина відмови", — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, раніше процес бронювання був доволі заплутаний, а через втрату даних доводилося подавати людей наново. Тепер же завдяки новій послузі на порталі "Дія" бронювання стане легким і прозоровим. Результат автоматично відображатиметься в мобільному додатку "Резерв+".

Перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників.

Нагадаємо, на початку липня голова Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив про старт бета-тестування послуги економічного бронювання в мобільному застосунку "Дія". Тестування тривало близько двох тижнів.

Також ми повідомляли, що на сайті Верховної Ради зареєстрували ще два законопроєкти про економічне бронювання працівників. У разі схвалення цих законопроєктів право на бронювання можуть отримати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах.