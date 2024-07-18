У застосунку "Дія" можна отримати економічне бронювання

У застосунку "Дія" запрацювало економічне бронювання
У мобільному застосунку "Дія" з'явилася послуга економічного бронювання. Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників.
Про це в середу, 17 липня, повідомили в Міністерстві економіки України.
Як отримати бронювання на порталі "Дія"
Алгоритм для отримання бронювання:
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Міністерства та ОВА вносять до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації, які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.
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Керівник компанії, що має право на бронювання своїх працівників, подає на порталі "Дія" списки на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом.
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Система автоматично перевіряє, чи працевлаштована людина офіційно і чи є її дані в реєстрі "Оберіг".
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"Дія" протягом доби надсилає сповіщення керівнику про результат розгляду.
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У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. Відтоді він вважається заброньованим, а інформація про бронювання зʼявляється в застосунку "Резерв+".
Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" й за потреби роздрукувати. Також за бажанням документи на бронювання можна подати в паперовому форматі. Обидві форми подачі документів матимуть однакову вагу.
"Електронне бронювання через портал "Дія" доступне для підприємств та установ, які є критично важливими. Послуга працює в кілька кліків, а результат слід чекати не довше години часу. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання і не витрачати час на збір документів чи походи до держорганів. Цифровізація процесу виключає людський фактор, адже всі дані перевіряються автоматично, а керівник в режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого — ні і яка причина відмови", — зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, раніше процес бронювання був доволі заплутаний, а через втрату даних доводилося подавати людей наново. Тепер же завдяки новій послузі на порталі "Дія" бронювання стане легким і прозоровим. Результат автоматично відображатиметься в мобільному додатку "Резерв+".
Перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників.
Нагадаємо, на початку липня голова Міністерства цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив про старт бета-тестування послуги економічного бронювання в мобільному застосунку "Дія". Тестування тривало близько двох тижнів.
Також ми повідомляли, що на сайті Верховної Ради зареєстрували ще два законопроєкти про економічне бронювання працівників. У разі схвалення цих законопроєктів право на бронювання можуть отримати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах.
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