В приложении "Дія" можно получить экономическое бронирование

Смартфон с открытым приложением "Дія". Фото иллюстративное: diia.gov.ua

В мобильном приложении "Дія" появилась услуга экономического бронирования. Теперь руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников.

Об этом в среду, 17 июля, сообщили в Министерстве экономики Украины.

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Как получить бронирование на портале "Действие"

Алгоритм для получения бронирования:

Министерства и ОВА вносят в Единый перечень Учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, представляет на портале "Дія" списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью. Система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли его данные в реестре "Оберіг". "Дія" в течение суток отправляет уведомление руководителю о результате рассмотрения. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет на срок действия бронирования. С тех пор он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении "Резерв+".

Выписку о бронировании можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать. Также по желанию документы можно подать в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.

"Электронное бронирование через портал "Дія" доступно для предприятий и учреждений, критически важных. Услуга работает в несколько кликов, а результат следует ожидать не дольше часа времени. В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать, чтобы ускорить оформление бронирования и не тратить время на сбор документов или походы в госорганы. Цифровизация процесса исключает человеческий фактор, ведь все данные проверяются автоматически, а руководитель в режиме реального времени понимает, кого забронировали, а кого нет и какая причина отказа", — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, ранее процесс бронирования был довольно запутан, а из-за потери данных приходилось подавать людей заново. Теперь же благодаря новой услуге на портале "Дія" бронирование станет легким и прозрачным. Результат автоматически отображается в мобильном приложении "Резерв+".

Перед запуском сервиса состоялось закрытое бета-тестирование, во время которого компании забронировали 929 работников.

Напомним, в начале июля глава Министерства цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил о старте бета-тестирования услуги экономического бронирования в мобильном приложении "Дія". Тестирование длилось около двух недель.

Также мы сообщали, что на сайте Верховной Рады зарегистрировали еще два законопроекта об экономическом бронировании работников. В случае одобрения этих законопроектов право на бронирование могут получить до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятиях.