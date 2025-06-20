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Головна Штаб У застосунку Армія+ з’явився мультипідпис рапортів — що це таке

У застосунку Армія+ з’явився мультипідпис рапортів — що це таке

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 14:58
Армія+ додав новий сервіс для масового погодження рапортів
Застосунок Армія+. Фото: Армія.Inform
Ключові моменти Для чого в Армія+ додадуть функцію мультипідпису Чому в застосунку може не бути нової функції

У мобільному застосунку Армія+ впровадили нову функцію — мультипідпис рапортів. Відтепер командири можуть оперативніше погоджувати десятки документів від підлеглих без необхідності підписувати кожен окремо.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Для чого в Армія+ додадуть функцію мультипідпису

Завдяки мультипідпису можна одразу опрацювати групу рапортів у вкладці "До розгляду" розділу "Рапорти".

Командир ухвалює рішення свайпом: праворуч — для погодження, ліворуч — для відхилення. Передбачено також можливість фільтрації та маркування потрібних документів.

За один підхід доступна обробка до 40 рапортів — наприклад, на відпустку чи оздоровлення. Їх можна погодити одночасно, використовуючи електронний підпис через Дія.Підпис або SmartID. Однак, масове відхилити всі рапорти не можна, адже кожне з них вимагає окремого обґрунтування.

"Нас часто питали, чи плануємо ми зробити так, щоб можна було погоджувати рапорти одним махом. Бо підписувати їх по одному і кожен раз проходити підтвердження  Дія.Підписом втомлювало командирів. Ми завжди дослухаємося до прохань користувачів і беремо їх в роботу, тож раді запустити сервіс мультипідпису і ще трохи зменшити адміністративне навантаження для наших військових", — пояснила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Чому в застосунку може не бути нової функції

Функція доступна у застосунку Армія+ версії 2.2.0 або вище. Завантажити оновлення можна через офіційні магазини Play Market та App Store, або за посиланням на сайті.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ пояснював, як через застосунок Армія+ повернутися на службу після самовільного залишення частини

Також Катерина Черногоренко повідомляла, які напрямки найчастіше вивчають на курсах військовослужбовці. 

мобілізація рапорт військовослужбовці Армія+ оновлення
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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