Армія+ додав новий сервіс для масового погодження рапортів

Застосунок Армія+. Фото: Армія.Inform

У мобільному застосунку Армія+ впровадили нову функцію — мультипідпис рапортів. Відтепер командири можуть оперативніше погоджувати десятки документів від підлеглих без необхідності підписувати кожен окремо.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Завдяки мультипідпису можна одразу опрацювати групу рапортів у вкладці "До розгляду" розділу "Рапорти".

Командир ухвалює рішення свайпом: праворуч — для погодження, ліворуч — для відхилення. Передбачено також можливість фільтрації та маркування потрібних документів.

За один підхід доступна обробка до 40 рапортів — наприклад, на відпустку чи оздоровлення. Їх можна погодити одночасно, використовуючи електронний підпис через Дія.Підпис або SmartID. Однак, масове відхилити всі рапорти не можна, адже кожне з них вимагає окремого обґрунтування.

"Нас часто питали, чи плануємо ми зробити так, щоб можна було погоджувати рапорти одним махом. Бо підписувати їх по одному і кожен раз проходити підтвердження Дія.Підписом втомлювало командирів. Ми завжди дослухаємося до прохань користувачів і беремо їх в роботу, тож раді запустити сервіс мультипідпису і ще трохи зменшити адміністративне навантаження для наших військових", — пояснила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Чому в застосунку може не бути нової функції

Функція доступна у застосунку Армія+ версії 2.2.0 або вище. Завантажити оновлення можна через офіційні магазини Play Market та App Store, або за посиланням на сайті.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ пояснював, як через застосунок Армія+ повернутися на службу після самовільного залишення частини.

Також Катерина Черногоренко повідомляла, які напрямки найчастіше вивчають на курсах військовослужбовці.