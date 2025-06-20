Армия+ добавил новый сервис для массового согласования рапортов

Приложение Армия+. Фото: Армия.Inform

В мобильном приложении Армия+ внедрили новую функцию - мультиподпись рапортов. Отныне командиры могут оперативно согласовывать десятки документов от подчиненных без необходимости подписывать каждый отдельно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Благодаря мультиподписи можно сразу обработать группу рапортов во вкладке "К рассмотрению" раздела "Рапорты".

Командир принимает решение свайпом: справа — для согласования, слева — для отклонения. Предусмотрена также возможность фильтрации и маркировки нужных документов.

За один подход доступна обработка до 40 рапортов — например, на отпуск или оздоровление. Их можно согласовать одновременно, используя электронную подпись через Дія.Підпис или SmartID. Однако, массово отклонить все рапорты нельзя, ведь каждый из них требует отдельного обоснования.

"Нас часто спрашивали, планируем ли мы сделать так, чтобы можно было согласовывать рапорты одним махом. Потому что подписывать их по одному и каждый раз проходить подтверждение Дія.Підписом утомляло командиров. Мы всегда прислушиваемся к просьбам пользователей и берем их в работу, поэтому рады запустить сервис мультиподписи и еще немного уменьшить административную нагрузку для наших военных", — пояснила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Почему в приложении может не быть новой функции

Функция доступна в приложении Армия+ версии 2.2.0 или выше. Скачать обновление можно через официальные магазины Play Market и App Store, или по ссылке на сайте.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ объяснял, как через приложение Армия+ вернуться на службу после самовольного оставления части.

Также Екатерина Черногоренко сообщала, какие направления чаще всего изучают на курсах военнослужащие.