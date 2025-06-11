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Головна Штаб Навчання в "Армія+" — які курси найчастіше проходять військові

Навчання в "Армія+" — які курси найчастіше проходять військові

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 01:30
Які навчальні курси в "Армія+" найбільш популярні серед військовослужбовців
Військовослужбовець тримає в руці смартфон із відкритим застосунком "Армія+". Фото ілюстративне: armyinform.com

Військовослужбовці зацікавлені навчальними курсами в застосунку "Армія+". Найбільш популярними є курси з основ БпЛА, кібербезпеки та загальної підготовки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Катерина Черногоренко.

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Які навчальні курси в "Армія+" найбільш популярні

За словами представниці оборонного відомоства, найбільш популярним є курс "Безпілотні системи. Основи БпЛА", до якого долучилася 31 тисяча користувачів. На другому місці курс "Інформаційна стійкість: кібербезпека", з яким ознайомлюються 22,5 тисячі користувачів, а на третьому — "Загальна підготовка", яким зацікавилися 14 тисяч 700 військових.

Також серед популярних курсів: основи зв'язку на полі бою, побут у польових умовах і психологічна підготовка. До того ж упродовж місяця дев'ять тисяч користувачів долучилися до навчання про фінансову грамотність — такий показник є рекордним.

Загалом в "Армія+" є 12 освітніх курсів, за якими навчаються 90 тисяч військовослужбовців. Щонайменше один курс повністю завершили 36 тисяч бійців.

"Мене тішить, що наші військові готові отримувати знання з різних тем і розвиватися у професійному плані. Ми вже маємо курси на військову та навколовійськову тематику. Продовжуємо їх розширювати", — зазначила Черногоренко.

Також вона додала, що найближчим часом у застосунку запустять навчання з кібергігієни. Це стане доповненням до інших курсів з інформаційної стійкості.

Нагадаємо, представник Верховної Ради Федір Веніславський пояснив, хто з чоловіків віком 60+ зможе служити за контрактом. За його словами, до війська насамперед залучатимуть унікальних фахівців, яких наразі бракує.

Також ми повідомляли, що офіцери віком до 24 років на відміну від юнаків, які долучилися до війська за контрактом "18–24", не отримають мільйон гривень. Річ у тім, що випускники вищих військових навчальних закладів свідомо обрали свою професію — захист Батьківщини є їхнім обов'язком.

Міністерство оборони навчання військовослужбовці курс Армія+
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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