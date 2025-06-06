Як за допомогою Армія+ повернутися із СЗЧ — алгоритм дій
Міністерство оборони України нагадало військовослужбовцям про можливість повернення на службу зі самовільного залишення частини (СЗЧ) за спрощеною процедурою. Скористатися цією опцією можна через застосунок Армія+ до 30 серпня.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 6 червня.
Як за допомогою Армія+ повернутися із СЗЧ
Щоб скористатися процедурою, військовослужбовець має подати рапорт через застосунок та дочекатися підтвердження даних від Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП). Після отримання підтвердження, у нього є 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП. Там фахівці допоможуть оформити необхідні документи та організують доставку до однієї з військових або резервних частин.
Далі відповідальність переходить до командира частини — він має 72 години, щоб відновити грошове забезпечення та соціальні гарантії. Вже після повернення на службу військовослужбовець зможе подати рапорт на зміну місця служби, також через Армія+.
Важливо: скористатися цією процедурою можуть лише ті, хто здійснив СЗЧ до 10 травня. Військові, які залишили частину після цієї дати, можуть повернутися тільки до тієї частини, з якої пішли, а саме поновлення на службі у такому разі може тривати місяці.
Міноборони закликає не зволікати та скористатися можливістю повернутися на службу швидко та з мінімальними бюрократичними труднощами.
Нагадаємо, що нещодавно після скоєння тяжкого злочину військовослужбовець відмовився повернутися до частини, за що був засуджений за дезертирство.
А на Полтавщині військовослужбовця ЗСУ притягнули до відповідальності за самовільне залишення частини. Після першої втечі він добровільно повернувся до підрозділу, однак згодом знову самовільно покинув службу.
Читайте Новини.LIVE!