Як за допомогою Армія+ повернутися із СЗЧ — алгоритм дій

Військовий на фронті. Фото ілюстративне: ua.depositphotos.com

Міністерство оборони України нагадало військовослужбовцям про можливість повернення на службу зі самовільного залишення частини (СЗЧ) за спрощеною процедурою. Скористатися цією опцією можна через застосунок Армія+ до 30 серпня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 6 червня.

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Як за допомогою Армія+ повернутися із СЗЧ

Щоб скористатися процедурою, військовослужбовець має подати рапорт через застосунок та дочекатися підтвердження даних від Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП). Після отримання підтвердження, у нього є 24 години, щоб прибути до обраного відділу ВСП. Там фахівці допоможуть оформити необхідні документи та організують доставку до однієї з військових або резервних частин.

Далі відповідальність переходить до командира частини — він має 72 години, щоб відновити грошове забезпечення та соціальні гарантії. Вже після повернення на службу військовослужбовець зможе подати рапорт на зміну місця служби, також через Армія+.

Важливо: скористатися цією процедурою можуть лише ті, хто здійснив СЗЧ до 10 травня. Військові, які залишили частину після цієї дати, можуть повернутися тільки до тієї частини, з якої пішли, а саме поновлення на службі у такому разі може тривати місяці.

Міноборони закликає не зволікати та скористатися можливістю повернутися на службу швидко та з мінімальними бюрократичними труднощами.

Як за допомогою Армія+ повернутися із СЗЧ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що нещодавно після скоєння тяжкого злочину військовослужбовець відмовився повернутися до частини, за що був засуджений за дезертирство.

А на Полтавщині військовослужбовця ЗСУ притягнули до відповідальності за самовільне залишення частини. Після першої втечі він добровільно повернувся до підрозділу, однак згодом знову самовільно покинув службу.