Рапорти в Армія+ — у застосунку з'явились нові функції

У застосунку "Армія+" з'явились нові рапорти — деталі від Умєрова
У застосунку "Армія+" з'явилося ще шість нових електронних рапортів. Усі вони мають чітку структуру та пояснення, а оформити і подати їх можна за кілька хвилин.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров 8 липня.
Нові рапорти в "Армія+"
Рустем Умєров розповів, що відтепер військові можуть швидко подати ще шість нових рапортів у застосунку "Армія+" щодо:
- звільнення зі служби після полону,
- заочного навчання під час служби,
- призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків),
- початку тимчасового виконання обов’язків,
- продовження служби для непридатних,
- зміни персональних даних.
Міністр зазначив, що усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Їх можна оформити та подати всього за кілька хвилин. Також відомо, що у застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів.
"Ми чуємо запит військових — менше бюрократії, більше послуг у зручному цифровому форматі. Працюємо далі — заради розвитку армії та нашої перемоги", — наголосив Рустем Умєров.
Нагадаємо, 20 червня в "Армія+" з’явився мультипідпис рапортів. Відтепер командири можуть оперативніше погоджувати десятки документів від підлеглих.
Також ми писали, як за допомогою "Армія+" повернутися із СЗЧ. Скористатися цією опцією можна через застосунок до 30 серпня.
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