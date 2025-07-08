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Головна Штаб У застосунку "Армія+" з'явились нові рапорти — деталі від Умєрова

У застосунку "Армія+" з'явились нові рапорти — деталі від Умєрова

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 12:50
Рапорти в Армія+ — у застосунку з'явились нові функції
Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_mo

У застосунку "Армія+" з'явилося ще шість нових електронних рапортів. Усі вони мають чітку структуру та пояснення, а оформити і подати їх можна за кілька хвилин.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров 8 липня. 

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Нові рапорти в "Армія+"

Рустем Умєров розповів, що відтепер військові можуть швидко подати ще шість нових рапортів у застосунку "Армія+" щодо:

  • звільнення зі служби після полону,
  • заочного навчання під час служби,
  • призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків),
  • початку тимчасового виконання обов’язків,
  • продовження служби для непридатних,
  • зміни персональних даних.

Міністр зазначив, що усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Їх можна оформити та подати всього за кілька хвилин. Також відомо, що у застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів. 

"Ми чуємо запит військових — менше бюрократії, більше послуг у зручному цифровому форматі. Працюємо далі — заради розвитку армії та нашої перемоги", — наголосив Рустем Умєров. 

Нагадаємо, 20 червня в "Армія+" з’явився мультипідпис рапортів. Відтепер командири можуть оперативніше погоджувати десятки документів від підлеглих. 

Також ми писали, як за допомогою "Армія+" повернутися із СЗЧ. Скористатися цією опцією можна через застосунок до 30 серпня.

Міноборони застосунок рапорт Армія+ Рустем Умєров
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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