Рапорти в Армія+ — у застосунку з'явились нові функції

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_mo

У застосунку "Армія+" з'явилося ще шість нових електронних рапортів. Усі вони мають чітку структуру та пояснення, а оформити і подати їх можна за кілька хвилин.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров 8 липня.

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Рустем Умєров розповів, що відтепер військові можуть швидко подати ще шість нових рапортів у застосунку "Армія+" щодо:

звільнення зі служби після полону,

заочного навчання під час служби,

призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків),

початку тимчасового виконання обов’язків,

продовження служби для непридатних,

зміни персональних даних.

Міністр зазначив, що усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Їх можна оформити та подати всього за кілька хвилин. Також відомо, що у застосунку вже доступно 42 типи рапортів, які подали понад 600 тисяч разів.

"Ми чуємо запит військових — менше бюрократії, більше послуг у зручному цифровому форматі. Працюємо далі — заради розвитку армії та нашої перемоги", — наголосив Рустем Умєров.

Нагадаємо, 20 червня в "Армія+" з’явився мультипідпис рапортів. Відтепер командири можуть оперативніше погоджувати десятки документів від підлеглих.

Також ми писали, як за допомогою "Армія+" повернутися із СЗЧ. Скористатися цією опцією можна через застосунок до 30 серпня.