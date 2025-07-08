Рапорты в Армия+ — в приложении появились новые функции

В приложении "Армія+" появились новые рапорты — детали от Умерова
В приложении "Армія+" появилось еще шесть новых электронных рапортов. Все они имеют четкую структуру и объяснения, а оформить и подать их можно за несколько минут.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров 8 июля.
Новые рапорты в "Армія+"
Рустем Умеров рассказал, что отныне военные могут быстро подать еще шесть новых рапортов в приложении "Армія+" относительно:
- увольнения со службы после плена,
- заочного обучения во время службы,
- назначения на ВВО (временное исполнение обязанностей),
- начала временного исполнения обязанностей,
- продолжение службы для непригодных,
- изменения персональных данных.
Министр отметил, что все рапорты имеют четкую структуру и объяснения. Их можно оформить и подать всего за несколько минут. Также известно, что в приложении уже доступно 42 типа рапортов, которые подали более 600 тысяч раз.
"Мы слышим запрос военных — меньше бюрократии, больше услуг в удобном цифровом формате. Работаем дальше — ради развития армии и нашей победы", — подчеркнул Рустем Умеров.
Напомним, 20 июня в "Армія+" появилась мультиподпись рапортов. Теперь командиры могут оперативно согласовывать десятки документов от подчиненных.
Также мы писали, как с помощью "Армія+" вернуться из СОЧ. Воспользоваться этой опцией можно через приложение до 30 августа.
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