Рапорты в Армия+ — в приложении появились новые функции

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_mo

В приложении "Армія+" появилось еще шесть новых электронных рапортов. Все они имеют четкую структуру и объяснения, а оформить и подать их можно за несколько минут.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров 8 июля.

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Новые рапорты в "Армія+"

Рустем Умеров рассказал, что отныне военные могут быстро подать еще шесть новых рапортов в приложении "Армія+" относительно:

увольнения со службы после плена,

заочного обучения во время службы,

назначения на ВВО (временное исполнение обязанностей),

начала временного исполнения обязанностей,

продолжение службы для непригодных,

изменения персональных данных.

Министр отметил, что все рапорты имеют четкую структуру и объяснения. Их можно оформить и подать всего за несколько минут. Также известно, что в приложении уже доступно 42 типа рапортов, которые подали более 600 тысяч раз.

"Мы слышим запрос военных — меньше бюрократии, больше услуг в удобном цифровом формате. Работаем дальше — ради развития армии и нашей победы", — подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, 20 июня в "Армія+" появилась мультиподпись рапортов. Теперь командиры могут оперативно согласовывать десятки документов от подчиненных.

Также мы писали, как с помощью "Армія+" вернуться из СОЧ. Воспользоваться этой опцией можно через приложение до 30 августа.