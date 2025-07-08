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В приложении "Армія+" появились новые рапорты — детали от Умерова

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 12:50
Рапорты в Армия+ — в приложении появились новые функции
Министр обороны Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_mo

В приложении "Армія+" появилось еще шесть новых электронных рапортов. Все они имеют четкую структуру и объяснения, а оформить и подать их можно за несколько минут.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров 8 июля.

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Новые рапорты в "Армія+"

Рустем Умеров рассказал, что отныне военные могут быстро подать еще шесть новых рапортов в приложении "Армія+" относительно:

  • увольнения со службы после плена,
  • заочного обучения во время службы,
  • назначения на ВВО (временное исполнение обязанностей),
  • начала временного исполнения обязанностей,
  • продолжение службы для непригодных,
  • изменения персональных данных.

Министр отметил, что все рапорты имеют четкую структуру и объяснения. Их можно оформить и подать всего за несколько минут. Также известно, что в приложении уже доступно 42 типа рапортов, которые подали более 600 тысяч раз.

"Мы слышим запрос военных — меньше бюрократии, больше услуг в удобном цифровом формате. Работаем дальше — ради развития армии и нашей победы", — подчеркнул Рустем Умеров.

Напомним, 20 июня в "Армія+" появилась мультиподпись рапортов. Теперь командиры могут оперативно согласовывать десятки документов от подчиненных.

Также мы писали, как с помощью "Армія+" вернуться из СОЧ. Воспользоваться этой опцией можно через приложение до 30 августа.

Минобороны приложение рапорт Армия+ Рустем Умеров
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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