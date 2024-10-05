Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам радіолокаційних станцій

Оператор РЛС. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. Йдеться про операторів радіолокаційних станцій.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 3 жовтня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки оператора радіолокаційної станції та вимоги до кандидатів на посаду

Оператор радіолокаційної станції має управляти радіолокаційним обладнанням та обслуговувати його.

На роботу запрошують вмотивованих людей, які бажають вчитися та не мають алкогольної й наркотичної залежності. Перевагу нададуть кандидатам, що мають навички роботи на радіолокаційній станції.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" бракує людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Щоб обійняти посаду сантехніка лазне-прального комбінату, необхідно знати сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення.

Також полк "Азов" шукає людей, які вміють керувати гусеничною технікою. За місяць роботі на посаді танкіста можна заробити до 125 тисяч гривень.