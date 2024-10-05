Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам радиолокационных станций

Оператор РЛС. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. Речь идет об операторах радиолокационных станций.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 3 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности оператора радиолокационной станции и требования к кандидатам на должность

Оператор радиолокационной станции должен управлять радиолокационным оборудованием и обслуживать его.

На работу приглашают мотивированных людей, желающих учиться и не имеющих алкогольной и наркотической зависимости. Предпочтение отдадут кандидатам, которые имеют навыки работы на радиолокационной станции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в полку "Азов" не хватает людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. Чтобы занять должность сантехника банно-прачечного комбината, необходимо знать сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления.

Также полк "Азов" ищет людей, которые умеют управлять гусеничной техникой. За месяц работы на должности танкиста можно заработать до 125 тысяч гривен.