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На фронті є вакансія для водіїв гусеничної техніки — кого запрошують до "Азову"

29 вересня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує танкістам
Танкіст ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

До бригади "Азов" потрібні спеціалісти у танкову роту. Шукають людей, які готові працювати за повною зайнятістю та мають не менш як рік досвіду роботи з гусеничною технікою. Йдеться про танкістів. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки танкіста в полку "Азов"

Танкіст має технічно обслуговувати та ремонтувати танк. Такий фахівець відвозить екіпаж на позицію та вивозити звідти після того, як військові виконають поставлені задачі. Під час роботи танкіст повинен бути уважним, запам'ятовувати маршрут і стежити за тим, щоб не потрапити на міну або засідку.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують людей із досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби. На фронті потрібні фізично та психологічно витривалі, уважні та обережні фахівці, які готові до довгого перебування в закритому просторі та роботи в зоні активних бойових дій, швидко реагують на зміни обставин і мають мотивацію нищити ворога.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців. Щомісячна зарплата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень.

Нагадаємо, у війську потрібні лікарі невідкладних станів. Аби обійняти цю посаду в полку "Азов" необхідно мати вищу медичну освіту та досвід роботи за фахом.

Також в "Азові" є вакансія для людей, які знаються на радіолокаційному обладнанні. У полку бракує операторів радіолокаційних станцій.

ЗСУ танки полк "Азов" вакансії фронт

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