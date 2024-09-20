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У війську потрібні люди, що знаються на сантехніці та опаленні — кого запрошують до полку "Азов"

20 вересня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам-сантехнікам лазне-прального комбінату
Сантехнік. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати із сантехнічним обладнанням. Йдеться про операторів-сантехніків лазне-прального комбінату.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 17 вересня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки операторів-сантехніків лазне-прального комбінату

Основні обов'язки операторів-сантехніків:

  • монтаж і ремонт: потрібно встановлювати, ремонтувати та обслуговувати сантехнічне обладнання, системи водопостачання та опалення;
  • профілактика: регулярна перевірка сантехнічних систем для попередження аварій та збоїв у роботі;
  • аварійні роботи: швидке реагування на поломки та аварійні ситуації, особливо в польових умовах чи під час бойових дій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які знають сантехнічні системи водопостачання, каналізації та опалення, вміють встановлювати, ремонтувати та обслуговувати обладнання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

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