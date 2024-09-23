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В армии нужны знатоки радиолокационного оборудования — кого приглашают в полк "Азов"

23 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам радиолокационных станций
Оператор украинской РЛС "Феникс-1". Фото иллюстративное: Командование Воздушных Сил ВСУ.
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. Речь идет об операторах радиолокационных станций.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 19 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности операторов радиолокационных станций и требования к кандидатам на должность

Операторы радиолокационных станций должны управлять радиолокационным оборудованием и обслуживать его.

На работу приглашают мотивированных людей, желающих учиться и не имеющих алкогольной или наркотической зависимости. Предпочтение отдадут кандидатам, которые ранее работали на радиолокационной станции.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия на руководящую должность. В армии не хватает начальника состава. Кандидат на должность должен на высоком уровне владеть Microsoft Word и Excel. Ежемесячная зарплата будет составлять от 25–125 тысяч гривен.

Также в полку нужны люди, умеющие работать с сантехническим оборудованием. Речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината. Чтобы занять этот пост, нужно знать сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления.

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