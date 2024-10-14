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У війську потрібні трактористи — нова вакансія в полку "Азов"

14 жовтня 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує трактористам
Військовослужбовець біля трактору. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати автомобілем, трактором або екскаватором. Йдеться про трактористів обслуговуючого складу квартирно-експлуатаційного забезпечення.

Відповідну вакансію розмісили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 7 жовтня. 

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Скриншот вакансії з Work.ua

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком до 45 років, які вільно володіють автомобільною технікою, трактором або екскаватором та знаються в питаннях ремонту. Обійняти посаду можуть лише кандидати без судимості, алкогольної та наркотичної залежностей. Пріоритет нададуть претендентам, які мають досвід роботи за фахом.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у війську є вакансія для кранівників. Потрібні люди, які вміють управляти краном, змащувати механізми та здійснювати профілактичний ремонт.

Також у полку бракує хіміків. "Азов" шукає фахівців, які тестуватимуть хімічні сполуки та розроблятимуть вибухові речовини.

робота Нацгвардія армія полк "Азов" вакансії

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